Trabzonspor tek idmanla günü tamamladı

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Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)- Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu hazırlıklarını Slovenya´da sürdüren Trabzonspor, kampın dördüncü gününü tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışan bordo mavili oyuncular, ısınma koşusu, pas çalışması ve dinamik ısınma yaptı. 5´e 2 ve şut çalışması yapan futbolcular Slovenya kampının dördüncü gününü tek idmanla bitirdi.

Dün sabah idmanında hafif sakatlık yaşayan Visca, bugünkü antrenmanda yer alırken, Denswil ile tedavisi süren Serkan Asan idmana çıkmadı.

Trabzonspor, Slovenya kampının 5'inci gününü yarın yapılacak çift antrenmanla sürdürecek DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-07-07 15:26:40



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