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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahmet Ağaoğlu´ndan camiaya bayram mesajı

DHA

Ahmet Ağaoğlu´ndan camiaya bayram mesajı


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle bayram mesajı yayınladı.
Trabzonspor´dan yayınlanan mesajda camiaya birlik ve beraberlik mesajı veren başkan Ağaoğlu, "Pandemi mücadelesi içinde hasretle geçen bayramlardan sonra öncelikle tüm taraftarlarımıza daha güzel günlerde beraber olmanın saadetini diliyorum. Kurban Bayramı paylaşmanın, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin bayramıdır. Biz camia olarak bu değerleri çok iyi biliyoruz. Birbiri ardına gelen başarılarımızın kaynağında da yaratmış olduğumuz bu birliktelik duygusu yer almaktadır. Ben Trabzonspor´da büyüttüğümüz dayanışma ruhunun tüm ülkeye yayılmasını canı gönülden diliyorum. Sevdiklerinizle bir arada; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz temennisi ile tüm camiamızın, taraftarlarımızın ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-07-08 12:35:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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