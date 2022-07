Prof. Dr. Aydın: Vaka artışı yüzde 50, sarılıp, öpüşmeden bayramlaşın

Selay SAYKAL/TRABZON (DHA)KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, koronavirüs vakalarının hızla yükseldiğini belirterek, "Ülkemizde 10 bin civarında pozitif vakamız var. Haftalık 60 bin civarı veriliyor ama her gün sayı artıyor. Vaka artışı yüzde 10 ila 20 civarında ilerlerken şimdi yüzde 50´yi gördü. Bayramlarda mümkün mertebe bir araya gelmemek gerekiyor. Sarılıp öpüşmeden maskeleri takıp selamlaşarak bayramı kutlamalıyız" dedi.

KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, koronavirüs pandemisi sürecinde Türkiye´de 15 milyondan fazla kişinin virüse yakalandığını belirterek, tedbirlerinin 1 Mayıs´ta sona erdiğini, 2,5 ay içinde vakaların yeniden yükselmeye başladığını söyledi. Vaka artışı yaşanacağı öngörüsünde bulunduklarını kaydeden Aydın, "Temmuz´un ilk haftasını icra ediyoruz ve daha 2,5 ay olmadan vakaların artmaya başladığı döneme geldik. Pandemiyle uğraşanlar, bu hastalığı bilenler böyle bir durumun yaşanacağını öngörmüş, mayıs ve haziranın tedbirlerle geçmesinin daha doğru olacağını söylemiştik. Temmuz ve ağustos aylarında turizm sezonunu ve çocukların tatil dönemini iyi geçirelim istiyorduk. Önlemler birden kalkınca bütün dünyada olduğu gibi bizde de vakalar artmaya başladı" diye konuştu.

'YÜZDE 50´NİN ÜZERİNDE POZİTİFLİK VAR'

Ülke genelinde olduğu gibi Trabzon ve Doğu Karadeniz´de de vakaların hızla yükseldiğini aktaran Prof. Dr. Aydın, "Ülkemizde 10 bin civarında pozitif vakamız var. Haftalık 60 bin civarı veriliyor ama her gün sayı artıyor. Trabzon´da şu an 1 test merkezi var ama bütün hastanelerde semptomları olan ve şüphelenilen insanlara test yapılıyor. Trabzon´da testlerin yüzde 50´sinin üzerinde pozitiflik var. Vaka artışı yüzde 10 ve 20 civarında ilerlerken şimdi yüzde 50´yi gördü. Bütün ülkede olduğu gibi aynı durum Doğu Karadeniz´de de var fakat hiçbir önlem yok. Hem toplu taşıma araçlarında hem uçakta hem kapalı alanlarda maske uygulaması yok" ifadelerini kullandı.

'SARILIP, ÖPÜŞMEDEN BAYRAMLAŞIN'

Bayramlaşmalarda insanların temastan kaçınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Aydın, şöyle devam etti:

"İnsanların sosyal mesafeyi uygulamadığı bir dönem yaşıyoruz. Bayram da bunlardan bir tanesi. Önceki bayramlar zamanında virüsün çok şiddetli hastalık oluşturduğunu bildiğimiz için bayramlarda bir araya gelinmemesi gerektiğini söylüyorduk. Şimdi de mümkün mertebe bir araya gelmemek gerekiyor. Gelirsek de sarılıp öpüşmeden maskeleri takıp selamlaşmanın, bayramımızı kutlamalıyız. Hem turizm, hem bayram, hem tatil hareketliliği var. Herkes ortalıkta geziyor ve virüs oldukça yoğun şekilde toplum içinde dolaşmakta. Ölüm sayısı düşük görünse de bu sayıya kimse girmek istemiyor. Ben istemiyorum, kimse de istemez ama ortalama 25 kişi mutlaka ölecek. Ölmemek için bu virüsten uzak duracak, korunacaksınız." (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

