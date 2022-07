Bıçakladığı arkadaşı öldü, çalıntı kıyafetle üzerini değiştirip kaçarken yakalandı

Fatih TURAN/ OF (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Of ilçesinde Yusuf E. (31), alkol aldıkları sırada arkadaşı Müslüm Cengiz'i (25) bıçakladı. Cengiz, hastanede kurtarılamadı, olayın ardından Yusuf E. ise bir evden çalıp, giydiği kıyafetle kaçmak üzereyken yakalandı.

Olay, dün gece ilçenin Sulaklı Mahallesi´nde meydana geldi. İlçede tavuk döner satışı yapılan dükkanda çalışan Yusuf E., arkadaşı Müslüm Cengiz ile kaldıkları evde alkol aldıkları sırada bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yusuf E., Cengiz´i bıçakla ağır yaralayarak kaçtı. Komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu Cengiz, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

İnceleme başlatan ekipler, cinayet şüphelisini, olaydan 14 saat sonra bir evden çaldığı kıyafetlerle üzerini değiştirip, kaçarken yakaladı. Gözaltına alınan Yusuf E., sorgusu için emniyete götürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Of Fatih TURAN

2022-07-09 16:20:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.