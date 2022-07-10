Soluk borusuna et parçası kaçtı, hastanede kurtarılamadı

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Salim SARIKOÇ/ TRABZON, (DHA)TRABZON'un Araklı ilçesinde, yediği etten parçanın soluk borusuna kaçmasıyla fenalaşan Muhammet Gündoğdu (80), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İlçede esnaflık yapan Muhammet Gündoğdu, dün öğle saatlerinde ailesiyle evinde yemek yerken, aniden rahatsızlandı. Nefes almakta güçlük çeken Gündoğdu, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yediği etten parçanın soluk borusuna kaçmasıyla uzun süre nefessiz kaldığı belirlenen Muhammet Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Araklı Salim SARIKOÇ

2022-07-10 16:08:57



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