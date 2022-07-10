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Kestikleri ağacın altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti

İHA

Kestikleri ağacın altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde kestikleri ağacın altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti.
Olay, Şalpazarı ilçesindeki Üzümözü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Yılmaz (72) ve oğlu Sezgin Yılmaz (48) kestikleri ağacın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ağacın altından çıkartılan baba ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ve oğlunun cenazeleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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