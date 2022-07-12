Kumsala vuran Yunus için çok uğraştılar ama dalga yüzünden başarılı olamadılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kumsala vuran Yunus için çok uğraştılar ama dalga yüzünden başarılı olamadılar

İHA

Kumsala vuran Yunus için çok uğraştılar ama dalga yüzünden başarılı olamadılar

Trabzon’da canlı bir şekilde kumsala vuran Yunus balığını gören vatandaşlar kurtarmak için seferber olmalarına rağmen dalgalar yüzünden başarılı olamadılar.
Trabzon’un Ayasofya Mahallesi sahilinde kumsalda canlı bir şekilde duran Yunus balığını gören vatandaşlar hemen harekete geçerek denize doğru çekmeye çalıştı. Denizin dalgalı olması nedeniyle Yunus, bir müddet sonra tekrar kumsala vururken daha sonra öldü.
Balık tutmak için sahile inen Sercan Makal, kumsalda gördüğü Yunus’un can çekiştiğini belirterek, “İstanbul’dan bayram tatili için Trabzon’a gelmiştim. Balık tutmak için sahile indim. Buraya geldiğimde kumsalda Yunus’u gördüm yaralı vaziyette can çekişiyordu. Hemen denize girerek açığa doğru çekmeye çalıştım ancak dalgalar çok sert olduğundan tekrar kumsala geri geldi. Üzerim ıslanmasına rağmen çok çaba sarf ettim ama olmadı kurtaramadık. Zaten ağız kısmında yaralar vardı. İki tane daha gördük, onlar kendini kurtardı ancak bunu kurtaramadık. Denize atıyorum tekrar geri geliyor çünkü dalgalar çok sert olduğundan ben attıkça geri geliyordu daha sonra kendini bıraktı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Varank: Bu türbülansı Allah'ın izniyle hep beraber yeneceğiz
YEREL HABERLER Varank: Bu türbülansı Allah'ın izniyle hep beraber ...
Trabzon’da gün batımı objektiflere böyle yansıdı
YEREL HABERLER Trabzon’da gün batımı objektiflere böyle yansıdı
Trabzonspor'da Manolis Siopis, kampın neşesi oldu
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Manolis Siopis, kampın neşesi oldu
Kestikleri ağacın altında kalan baba- oğul öldü
YEREL HABERLER Kestikleri ağacın altında kalan baba- oğul öldü
Kestikleri ağacın altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kestikleri ağacın altında kalan baba ve oğlu hayatını ...
Soluk borusuna et parçası kaçtı, hastanede kurtarılamadı
YEREL HABERLER Soluk borusuna et parçası kaçtı, hastanede ...
Trabzonspor´un yeni transferi Trezeguet: Şampiyonlar Ligi´nin hayalini kuruyordum
YEREL HABERLER Trabzonspor´un yeni transferi Trezeguet: Şampiyonlar ...
Soluk borusuna ekmek parçası kaçan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Soluk borusuna ekmek parçası kaçan yaşlı adam ...
Uzungöl son yılların en yoğun sezonunu geçiriyor Ortadoğulu turistlerin ilgi odağı Uzungöl’de doluluk oranı yüzde 90’ı aştı Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş: “Uzungöl’de doluluk oranı yüzde 90’ın üzerinde” “Suudi müşterilerimiz yer bulmakta sıkıntı çekiyor”
YEREL HABERLER Uzungöl son yılların en yoğun sezonunu ...
Uzungöl'e turist akını; konaklayacak yer kalmadı
YEREL HABERLER Uzungöl'e turist akını; konaklayacak yer kalmadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.