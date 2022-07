Trabzon’da "Katil salyangoz" istilası Trabzon’da ’Vampir kelebek’ ve ’Drakula’nın ardından ’Katil Salyangoz" tarım ürünlerini tehdit ediyor Güneşten kaçan, yağmurda ise adeta saldırıya geçen salyangoz özellikle patates, fasülye ve lahana gibi ürünlere zarar veriyor Dünyada tarım ürünlerinde en tehlikeli ve zararlı canlı olarak bilinen İspanyol salyangozu bir seferde yaklaşık 400 yumurta bırakıyor

Dünyada ’katil salyangoz’ ya da ’İspanyol salyangozu’ olarak bilinen Arion Vulgaris türü Trabzon’un Düzköy ilçesinde tarım ürünlerini tehdit ediyor.

Trabzon’da tarım ürünlerinde ’Vampir kelebek’ ve ’Drakula’nın ardından ’katil salyangoz’ ya da ’İspanyol salyangozu’ olarak bilinen Arion Vulgaris türü istilası yaşanıyor. Özellikle Düzköy ilçesindeki her mahallede varlığını gösteren katil salyangoz tarım ürünlerini tehdit ediyor. Güneşten kaçan, yağmurda ise adeta saldırıya geçen salyangoz özellikle patates, fasülye ve lahana gibi ürünlere zarar veriyor. Yaklaşık 4 yıldır ilçede etkisini gösteren salyangoz türü ile mücadele etmeye çalışan yöre sakinleri yetkililerden yardım istiyor. Dünyada tarım ürünlerinde en tehlikeli ve zararlı canlı olarak bilinen İspanyol salyangozu bir seferde yaklaşık 400 yumurta bırakıyor.

Düzköy ilçesindeki Yenimahalle muhtarı Halil Aydın, İspanyol salyangozu ile 34 yıldır mücadele ettiklerini belirterek, “İspanyol salyangozu diğer adıyla katil salyangoz olarak bilinen canlı 34 yıldan beri bölgemizde görüldü, 34 yıldır da bu zararlı ile mücadele ediyoruz. Diğer mahallelerin hepsinde de görülmeye başladı. Çok hızlı bir şekilde üreyen işgalci bir zararlı. Bununla ilgili tam olarak bilimsel bir çalışma yapılmadı mavi bir ilaç vuruyoruz. Yağmurlu, çiseli havalarda tamamen saldırıya geçiyor. Güneşli, kuru havalarda görülmüyor toprağa girip kayboluyor. Dolayısıyla bu zararlı ile ilgili fazla bir bilgi sahibi değiliz. En büyük zararı büyümekte olan patates, fasulye, lahanaya veriyor. Diğer sebzelere de zarar veriyor ancak en çok zararı patates, fasulye, lahanaya veriyor. Bu konuda fazla bilgimiz yok 34 yıldır bu zararlı ile mücadele veriyoruz" dedi.



"Bu illet ile 33,5 yıldır uğraşıyoruz"

Büyükmahalle muhtarı Ali Türeli ise, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nden gönderilen ilaç ile mücadele ettiklerini ancak yeterli olmadığını dile getirerek, “Bu illet ile 33,5 yıldır uğraşıyoruz. Elimizden geldiğince kendi çabalarımızla uğraştık. Bununla ilgili İl Tarım Müdürlüğü nereden kaynaklandığını belirlemek için bizden numune istediler. Bir kavanozun içerisine 34 tane koyarak gönderdik. Samsun’a gönderildi incelediler 34 ay sonra tekrar bizden numune istediler İzmir’e gönderileceğini söylediler. Bunun araştırması yapıldı. Devlet olarak biz belki yardım alamadık ama bu konuda gerek ilçe tarım, gerekse kaymakamlık bize elinden geldiğince yardım yaptı. Şu anda bize 150 kilogram kadar ilaç gönderdiler. Bu ilacı vatandaşlarımıza dağıttık ancak yeterli değil çok daha fazlası lazım. Vatandaşlarımızı ne kadar uyarıyorsak he beraber mücadele edelim onlar ellerinden geldiğini yaptılar fakat biz devlet olarak devletten bu konuda yardım dileğimizi iletiyoruz" şeklinde konuştu.



"İnce tuzu üzerine atıyoruz eritiyor, öldürüyor"

İspanyol salyangoza tuz ile çözüm bulduklarını vurgulayan Türeli, "Bu zararlının en çok sevdiği şeker dediğimiz fasulye. Fasulyenin her türlünü yiyor ancak şeker fasulyesinin daha fazla seviyor. Bunun yanı sara lahana, patates. Önceleri fasulyemizi dikerdik ürününü alırdık şimdi 34 defa dikiyoruz hala daha sonuç elde edemedik. Vatandaş olarak bizim de yapmamız lazım, devletimizin de bize yardım etmesi lazım. Kendimiz geliştirdiğimiz yöntemle yemeklerde kullandığımız ince tuzu üzerine atıyoruz eritiyor, öldürüyor. Ancak bire bir mücadele biraz zor. Yağmurlu günde yollar dahi araçlar ezerek geçiyor bayağı fazla var. Üç yıldır mücadelesini veriyoruz ilçe tarıma gittiğimde bu artmadan önlemini alalım dememize rağmen onlarda ellerinden geleni yaptı ancak bir sonuç elde edemedik. Devletimize sesleniyoruz bizi bundan kurtarın da nasıl kurtaracaksanız kurtarın bayağı sıkıntı vermeye başladı" diye konuştu.



"Bu zararlıdan üç yıldır kurtulamadık şimdi de her tarafa yayıldı"

Yöre sakinlerinden üretici Ayşe Türeli de, “Fasulyelerimizi 5 kez dikmemize rağmen hiç olmadı. Bu zararlı patatesleri dahi yedi bir şey bırakmadı. Bu zararlıdan üç yıldır kurtulamadık şimdi de her tarafa yayıldı. Mezarlıklar dahil evin içine bile yayıldılar. Özellikle yağmurlu havada çıkıyor. Şimdiye kadar böyle bir şey yaşamadık. Bu sene daha fazla. Bununla mücadele etmede imkanımız yok" ifadelerini kullandı.

