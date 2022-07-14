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Sümela Manastırı'nda yaklaşık 6 yıldır süren restorasyon çalışmaları 1 ay sonra tamamlanacak Sümela’da restorasyon çalışmalarında sona gelindi

İHA

Sümela Manastırı'nda yaklaşık 6 yıldır süren restorasyon çalışmaları 1 ay sonra tamamlanacak Sümela’da restorasyon çalışmalarında sona gelindi

Türkiye’nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki tarihi Sümela Manastırı’nda yaklaşık 6 yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmalarında sona gelindi. Manastırda restorasyon çalışmalarının Ortodoks Hristiyanlarca 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kutsal kabul edilen 15 Ağustos tarihindeki ayin günü öncesinde tamamlanacağı öğrenildi.
Sümela Manastırı devam eden restorasyon çalışmalarına rağmen ziyaretçi akınına uğrarken 2 yıldır yaşanan pandeminin ardından en yoğun günlerini yaşıyor. Her gün saat 08.0019.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olan Sümela Manastırı'na Arap turistler de ilgi gösterirken, bu yılki turizm sezonunda ziyaretçi sayısında önemli oranda artış yaşanması bekleniyor. 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı’nda kaya güçlendirme ve restorasyon çalışmaları 2016 yılı Şubat ayında başlamıştı. 24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğun ekip ile başlayan restorasyon çalışmalarında, çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları yapılırken, büyük boyutlardaki kaya parçalarının stabilizasyonunun sağlanması ve sabitlenmesi gerçekleştirildi. Restorasyon çalışmalarında en iyi ve uzun süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması için kaya tutucu bariyerler inşa edilerek manastır için büyük tehlike oluşturan 10 bin tonluk kaya 16 metrelik demir ile birleştirilip sabitlendirildi.
Sümela’da devam eden çalışmalar nedeniyle geçen yılın Kasım ayından itibaren tekrar ziyarete kapatılırken, 1 Mayıs 2022 günü açılarak ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı. Bugünlerde yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Sümela Manastırı, 1 ay sonra restorasyon çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bir daha ziyaretçilere kapanmayacak.

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