Sümela'ya ziyaretçi akını; uzun kuyruklar oluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sümela'ya ziyaretçi akını; uzun kuyruklar oluştu

DHA

Sümela'ya ziyaretçi akını; uzun kuyruklar oluştu


Muhammet KAÇAR/ MAÇKA (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Maçka ilçesinde, 6 yıl sonra tüm alanları ziyarete açılan tarihi Sümela Manastırı'nda, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Yetersiz gişe ve minibüsler nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kalan ziyaretçiler, uzun kuyruklar oluşturdu. Tur rehberi Hamdi Yılmaz, "Sümela Manastırı, tarihi günlerinden birini yaşıyor. 2,5 saatte manastıra çıkabildik" dedi.
Türkiye'nin önemli tarihi ve inanç mekanlarından, yerli ve yabancı binlerce turistin geldiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı, 6 yıl süren restorasyonun ardından 1 Mayıs'ta ziyarete açıldı. Manastıra, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yerli ve yabancı turistler akın etti. Altındere Vadisi Milli Parkı'na gelen ziyaretçiler, araçlarını Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait otoparklara 15 TL karşılığında mecburi bırakıyor. Bu sırada görevliler ile ziyaretçiler arasında zaman zaman tartışmalar oluyor. Sıraya girenler, kişi başı 14 TL vererek bindikleri minibüslerle 2 kilometre mesafedeki manastıra taşınıyor. Minibüsten inenler, orman içi yoldan 300 metrelik patikayı takip ederek manastırın girişine ulaşıyor.
TEK GİŞEDE UZUN KUYRUK
Burada müze kartı olanlar, kısa süre bekleyerek manastırı ziyaret edebiliyor ancak kartı olmayanlar ise almak ya da kişi başı 125 TL olan giriş ücretini ödemek için tek gişe önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Buradaki işlemlerini tamamlayanlar, bu kez de manastıra girebilmek için merdivenlerde sıraya giriyor. Ziyaretin ardından patika yoldan araç yoluna inenler, otoparka ulaşmak için dönüş sırasına giriyor. Tekrar minibüslere binenler otoparka taşınıyor. Ziyaretçiler, yoğunluk nedeniyle gişe ve minibüslerin yetersiz kaldığını belirterek, tepki gösterdi.
'KAOS VAR, ÖNLEM ALINMAMIŞ'
Kalabalık nedeniyle çok sıra beklediğini söyleyen Bülent Türkan, "Hem aşağıda hem yukarıda çok sıra bekledik. Çok yoğunluk var ama her şeye rağmen manastırı görmek güzeldi" dedi. Murat Yılmaz ise "Bilet gişesinde kaos var. Önlem alınmamış. Çok fazla bekledik. Müze kartsız girmek zor. Bu kartı almak da çok zor. Gelirken ve giderken çok dolmuş sırası bekledik. Daha iyi bir organizasyon yapılabilirdi" diye konuştu.
Sevim Güllü de "Manastır için çok sırada bekledik. Ziyaret çok pahalıya mal oldu. Otopark, minibüs, giriş ücreti çok pahalı. Uzun süredir de sırada bekledik" dedi. 
Leyla Eskiocak "Manastır ziyaretimiz sırada beklemekle geçti" derken, Çağla Eskiocak da "Bizim için yorucu oldu ama değdi. Manastırı görmek çok güzeldi" diye konuştu. 
Tur rehberi Hamdi Yılmaz ise "Sümela Manastırı, tarihi günlerinden birini yaşıyor. Bayram tatili dolayısıyla kalabalık var. 2,5 saatte manastıra çıkabildik" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon Muhammet KAÇAR
2022-07-14 14:08:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sümela Manastırı'nda yaklaşık 6 yıldır süren restorasyon çalışmaları 1 ay sonra tamamlanacak Sümela’da restorasyon çalışmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER Sümela Manastırı'nda yaklaşık 6 yıldır süren ...
Karadeniz'de 'ölüm yamaçlarına', 'teraslı' formül
YEREL HABERLER Karadeniz'de 'ölüm yamaçlarına', 'teraslı' formül
Akçaabat festivale hazır
YEREL HABERLER Akçaabat festivale hazır
Başına halter düşen Beyzanur, 2,5 ay sonra katıldığı şampiyonada 'mucizevi sporcu' oldu
YEREL HABERLER Başına halter düşen Beyzanur, 2,5 ay sonra katıldığı ...
Uzungöl'e akın; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
YEREL HABERLER Uzungöl'e akın; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Trabzon’da "Katil salyangoz" istilası Trabzon’da ’Vampir kelebek’ ve ’Drakula’nın ardından ’Katil Salyangoz" tarım ürünlerini tehdit ediyor Güneşten kaçan, yağmurda ise adeta saldırıya geçen salyangoz özellikle patates, fasülye ve lahana gibi ürünlere zarar veriyor Dünyada tarım ürünlerinde en tehlikeli ve zararlı canlı olarak bilinen İspanyol salyangozu bir seferde yaklaşık 400 yumurta bırakıyor
YEREL HABERLER Trabzon’da "Katil salyangoz" istilası Trabzon’da ...
Trabzon Büyükşehir Belediyesinden 21 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili açıklama
YEREL HABERLER Trabzon Büyükşehir Belediyesinden 21 yaşındaki gencin ...
'Covid- 19'da sert dalga başladı, hafif atlatmanın yolu aşı ve maske'
YEREL HABERLER 'Covid- 19'da sert dalga başladı, hafif atlatmanın ...
Kumsala vuran Yunus için çok uğraştılar ama dalga yüzünden başarılı olamadılar
YEREL HABERLER Kumsala vuran Yunus için çok uğraştılar ama dalga ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.