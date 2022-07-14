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15 Temmuz şehidi Samet Uslu’nun ailesi anlattı “Her şeyi onunla paylaşıyoruz. Varlığını ve desteğini her daim içimizde hissediyoruz.

İHA

15 Temmuz şehidi Samet Uslu’nun ailesi anlattı “Her şeyi onunla paylaşıyoruz. Varlığını ve desteğini her daim içimizde hissediyoruz.

FETÖ'nün darbe girişimine tepki için gittiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilerin silahından çıkan kurşunla 26 yaşında şehit düşen Samet Uslu'nun anne ve babası, oğullarını anlattı.
Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine tepki için gittiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilerin silahından çıkan kurşunla şehit düşen 26 yaşında Samet Uslu’nun anne ve babası oğullarını 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümünde anlattı. Gönül ve Hüseyin Uslu çifti, oğullarını genç yaşta kaybetmenin acısını yaşarken, şehidin ailesi oğullarının kıyafetlerini, cebinden çıkan harçlığını, kana bulanmış telefonunu, son kez giydiği ayakkabılarını, son kez kullandığı tarağını, tabutunun sarıldığı bayrağı ve daha birçok eşyasını özenle saklıyor.
“Derdimizde, kederimizde veya sevincimizde onun odasında soluğu alıyoruz” diyen anne Gönül Uslu, “Her şeyi onunla paylaşıyoruz. Varlığını ve desteğini her daim içimizde hissediyoruz. Biz bir evlat kaybettik. Ciğerimiz yandı; içimiz paramparça oldu. Vatanımız uğruna can parçamızı verdik. Rabbim; devletimize milletimize zeval vermesin. Aynı günleri tekrar yaşatmasın. Onu çok özlüyoruz. Her zaman dualarla anıyoruz. Mezarını ziyaret ediyoruz. Onu kalbimizde, dilimizde, dualarımızda yaşatıyoruz. Evlatlar; anne babalarına emanettir. Biz emanetimizi Allah’a teslim ettik” dedi.
Baba Hüseyin Uslu ise oğlunun komando olmak istediğini, şehitlik makamına ulaşmayı arzuladığını dile getirerek, “Öğrenim hayatına İstanbul’da devam ediyordu. Kader bu ya; 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı anlarda da İstanbul’da bulundu. Binlerce kahraman gibi o da köprüde hain terör örgütlerinin darbe girişimine karşı dimdik durdu. Ömrünün son anlarını yaşadığının farkında olmadan vatanı savundu” ifadelerini kullandı.
Uslu ailesini Akçaabat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiye alanında kurulu olan çiçek ve bitki seralarında ağırlayan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, şehidin annesi Gönül Uslu’nun seradan beğendiği çiçekleri ona armağan etti. Gönül Uslu, çiçekleri Şehit Samet Uslu’nun mezarına ekeceğini söyledi.

“Şehitlerimize borcumuz büyüktür”
“15 Temmuz Şehitlerimiz ve tarihten beri vatan uğruna canını vermiş, şehadet şerbetini içmiş yiğitlerimize vatan borçluyuz” diyen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Borcumuz büyük, sorumluluğumuz ağırdır. Gözünü kırpmadan canlarını verdiler. Geride kalanlar olarak onları hiç unutmayacağız; unutturmayacağız. Vatanımızı en yüksek refah seviyesine taşıyarak, birlik, beraberlik içerisinde olarak bağımsızlığımızı ve demokrasimizi koruyarak vatanımızı bölmek isteyenlere en güzel cevabı vereceğiz. Biz, Türk’üz. Damarlarımızdaki kan asildir. Vatanımız, kutsal emanetimizdir. 15 Temmuz Fetullahçı terör örgütünün düzenlediği hain darbe girişiminde şehadet şerbetini içen tüm yurttaşlarımızın ruhları şad olsun. Onları rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz. Akçaabatlı hemşehrimiz; şehidimiz Samet Uslu da vatan uğruna can verenlerden; vatan sevdalılarındandır. O bize önce vatanı sonra ailesini emanet etti ve şehadete ulaştı. Rabbim tüm şehitlerimizi ve Samet Uslu kardeşimizi Peygamber Efendimiz’e komşu eylesin” dedi.

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