Hazırlık maçı: MTK Budapeşte: 1 - Trabzonspor: 2

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Trabzonspor, yeni sezon öncesi yaptığı ilk hazırlık maçında Macaristan ekiplerinden MTK Budapeşte'yi 21 mağlup etti.

Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte ile karşılaştı. Slovenya Ulusal Futbol Merkezi'nde oynanan maçın 25. dakikasında bordomavili ekip, 25. dakikada Vitor Hugo'nun golüyle 10 öne geçti. Budapeşte, 37. dakikada penaltıdan Bognar'ın golüyle eşitliği yakaladı. İlk yarı 11 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda Trabzonspor, 50. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golüyle tekrar öne geçti ve mücadele Karadeniz ekibinin 21 üstünlüğü ile sona erdi.

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