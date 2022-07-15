Kameriyede silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)

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OLAY KAMERADA

Trabzon'un Sürmene ilçesinde kameriyede Muhammet H.'nin Uğurcan Bayraktar ve Mertcan Aygün'ü tabancayla vurarak öldürdüğü, Harun Demir'i ise yaraladığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İlçe belediyesine ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Muhammet H.'nin silahıyla, kameriyede oturan ve kaldırımdan yola atlayarak kaçmaya çalışan kişiye tabancayla ateş edip, olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Sürmene

2022-07-15 16:17:58



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