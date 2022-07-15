Trabzonspor, barbekü partisinde buluştu

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Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bugün düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi.

Kampta gerçekleşen barbekü partisine teknik direktör Abdullah Avcı, teknik ekip ve futbolcular katıldı.

Bordomavililer bu akşam yapacağı antrenmanla Slovenya’daki yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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