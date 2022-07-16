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Trabzon’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

İHA

Trabzon’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Trabzon’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı düzenledi.

15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinin 6. yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda anma programı gerçekleştirildi. Program saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. 15 Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda Sancak Koşusuna katılan sporcular sancağı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’na teslim etti. Vali Ustaoğlu, koşuya katılan sporculara katılım belgelerini de verirken, programda Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İl Müftülüğü personelleri tarafından ilahiler seslendirildi. Programda konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 15 Temmuz’un hain darbe girişimine karşı milletin kahramanlık destanı yazdığı bir gün olduğunu belirterek, “O gece bu milletin dini değerlerinin arkasına sığınarak sinsi bir şekilde örgütlenen FETÖ militanı vatan hainleri, bu milletin vergisiyle alınan silahlarla, tanklarla, uçak ve helikopterlerle bu millete saldırdılar. Devleti ele geçirmeye ve Sayın Cumhurbaşkanımızı öldürmeye teşebbüs ettiler. Ancak hesap edemedikleri bir şey vardı. Bu millet tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmemiş bir millettir. İşte bunu çok iyi bilen ve hisseden milletimiz, yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara, sokaklara akın etmiş demokrasiye, devletimize ve milletimizin geleceğine sahip çıkarak tankların önüne vücutlarını siper etmiştir. Evet, o gece bu aziz millet, milli irade önünde hiçbir vesayeti tanımadığını canlarını ve kanlarını feda ederek tüm dünyaya haykırarak göstermiştir. O gece 251 şehit verdik, 2 bin 196 gazimiz oldu. Ama şükürler olsun ki bu hainlere ülkemizi vermedik” dedi.

15 Temmuz gecesindeki demokrasi ve vatana sahip çıkma duygusunun her yıl yenilenmesi, hatırlanması ve unutulmamasının çok önemli olduğuna işaret eden Vali Ustaoğlu, “Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan ve bu uğurda büyük bedeller ödeyen aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altında kalmayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını canı ve kanı pahasına korumasını bilmiştir. Milli şairimiz Mehmet Akif’in de dediği gibi adeta ‘kükremiş sel misali’ önüne çıkan tüm engelleri yıkıp geçmiştir. 15 Temmuz tarihi tankın, topun, uçağın, modern silahların millet iradesi karşısında hiç bir şey ifade etmediği, milletimizin tıpkı Çanakkale’de, İstiklal Harbi’nde olduğu gibi top yekûn vatan ve bayrak aşkıyla dolu sineleriyle mücadele ettiği çok önemli bir tarihtir. Büyük Türk milleti alçakça ve haince yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaları, 15 Temmuz’da olduğu gibi, daima ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahiptir. Bu uğurda gözünü kırpmadan gazi ve şehit olabileceğini tüm dünyaya bir kere daha göstermiştir. Bizler şanlı tarihimize altın harflerle yazılan bu önemli günü hep şerefle yâd edecek, bu uğurda şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi ve medarı iftiharımız gazilerimizi asla unutmayacak, ailelerinin ve yakınlarının daima yanlarında durarak kapımızı ve gönlümüzü onlara her daim açık tutacağız” ifadelerini kullandı.

Vali Ustaoğlu’nun konuşmasının ardından alana kurulu ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın millete seslenişi izlendi.
Programa Vali Ustaoğlu'nun yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç, Trabzon Garnizon Komutan Vekili Personel Albay Erdem Canbolat, Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Ömer Harun Özkaynak, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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