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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvazoğlu'na tatil yok

İHA

Ayvazoğlu'na tatil yok

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, TBMM'nin tatile girmesiyle birlikte saha çalışmalarına başladı.
AK Parti teşkilatlarıyla birlikte siyasi faaliyetlere ilçe programlarına ara vermeden devam eden Milletvekili Ayvazoğlu 2023 seçimlerinin büyük önem taşıdığının altını çizerek "2023 seçimlerine yönelik çalışmalarımıza ara vermeden devam etmek zorundayız. Zamanı boşa geçirme lüksümüz yok. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeniden tarih yazmaya kararlıyız" dedi.
TBMM'nin tatile girmesiyle Trabzon'a dönen ve ilçe programlarına başlayan Ayvazoğlu "Meclis biter bitmez Trabzon'a geldim ve ilçe programlarına başladık. Sahada hemşehrilerimizle buluşmak, onları dinlemek, sorunlarına çözüm bulmaya çalışmak bizi dinlendiriyor. Görevlerimizi yapıyor olmanın rahatlığı en iyi tatilden bile daha fazla keyif veriyor. Bu sebeple hemşehrilerimizle sürekli sahada olmaya teşkilatlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güç vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
İlçe programları kapsamında Çarşıbaşı'nı ziyaret eden Milletvekili Bahar Ayvazoğlu Çarşıbaşı Kadıköy Mahallesinde hayırseverlerin destekleriyle yapımı tamamlanan Kıran Caminin açılışını gerçekleştirdi.
Açılış sonrasında mahallede ikamet eden özel gereksinimli çocuğu olan iki ailenin evine misafir olan Milletvekili Ayvazoğlu mahalle halkı buluştu ve ardından ilçe merkezindeki esnafları ziyaret etti.

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