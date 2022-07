Taksici, gasptan yoldan geçen aracın kaputuna tutunup kurtuldu

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)-TRABZON'un Sürmene ilçesinde silah ve bıçak zoruyla parası gasbedilmek istenen taksi şoförü İbrahim Çağlar (33), yoldan geçen hafif ticari aracın ön kaputuna tutunarak kurtuldu. Seyir halinde 300 metre kaputta giden Çağlar, "Gelen bir aracın kaputuna tutunup, 300 metre gittik. O kişi de şaşırdı, derdimi anlattım. 'Gasbediliyorum' dedim. O da panikledi; taksimi alanların peşimize düştüğünü gördüm" dedi.

Olay, 15 Temmuz'da gece saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu, Sürmene-Araklı kara yolunun Yemişli mevkisinde meydana geldi. Taksici İbrahim Çağlar, tanımadığı 2 müşteriyi aracına alıp yola çıktı. Taksinin ön ve arka koltuğuna oturan 2 kişi, bir süre sonra bıçak ve tabanca çekerek Çağlar'ın parasını gasbetmeye çalıştı. Tehdit karşısında şoke olan Çağlar, aracını sağa çekerek durdurdu. Şüphelileri ikna etmeye çalışan Çağlar, bir anlık dalgınlıktan faydalanıp kaçtı. Sahil yoluna çıkan Çağlar, yavaşlayan bir hafif ticari aracın ön kaputuna eli ile asıldı. Kaputa tutunup, 300 metre giden Çağlar, kendi taksisi ile peşine düşen şüphelilerden kurtuldu.

İbrahim Çağlar, daha sonra polise giderek şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, taksiyi olayın yaşandığı bölgeden 5 kilometre uzaktaki bir apartman önünde terk edilmiş halde buldu. Taksiden parmak izi alan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Taksi de sahibine teslim edildi.

'KENDİMİ DİĞER ARAÇLARIN ÖNÜNE ATTIM'

İbrahim Çağlar, taksiye binen 2 kişinin anormal hareketlerini fark ettiğini belirterek, "Aniden bir yerlerinden bıçak ve silah çıktı. 'Sağa çek, paralar nerede' dediler. Bıçak elindeydi, her an sokacakmış gibiydi. Elinde silahı olan daha temkinliydi. Durdum, biraz lafa tuttum, o sırada yola atladım. Kendimi diğer araçların önüne attım. Birinin kapısını tuttum, kapı kolu elimde kaldı; durmadı. Gelen bir aracın kaputuna tutunup, 300 metre gittik. O kişi de şaşırdı, derdimi anlattım. 'Gasbediliyorum' dedim. O da panikledi; taksimi alanların peşimize düştüğünü gördüm. Daha da hızlanıp, karakolun önüne kadar beni götürdü" dedi.

'İLK KEZ YAŞADIM, ÇOK KORKTUM'

Çok korktuğunu söyleyen ve tutunduğu aracın sürücüsüne teşekkür eden Çağlar, "Onun sayesinde hayatımızı kurtardık. Her şey başıma gelebilirdi. Memur beyler ilgilendi, Olayı anlattım. Aracı, Sürmene'de terk edilmiş halde buldular. Kimsenin başına böyle bir şey gelsin istemeyiz. Çok korktum. Bu çağda böyle şeylerin yaşanması üzücü. Allah, ıslah eylesin. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Umarız böyle şeyleri hiç yaşamayız" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

