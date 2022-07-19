Arsin OSB Ayvazoğlu’nu ağırladı

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AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Arsin Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti.

Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk İskender ile bölge sanayicilerinin hazır bulunduğu ziyarette AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi A.Ş., Carmen Tekstil San. Tic. A.Ş. ve Arsin OSB Üreten Eller Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi’ni gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgedeki sanayi yatırımları, yeni projeler ve bölge sanayisinin sorunları hakkında bilgilendirmede bulundu.

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