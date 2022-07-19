Bakan Soylu´nun kuzenini öldüren şüpheli, tutuklandı (2)

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TUTUKLANDI

Trabzon´un Of ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´nun halasının oğlu Sefa Dönmez´i (59) tabancayla vurarak öldüren Fatih Ulusoy (53), `kasten öldürme´ suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince alındığı sorguda sabaha kadar ağlayarak, çok pişman olduğunu ifade eden Fatih Ulusoy´un, sokak ortasında Dönmez´in kendisini tokatladığı gerekçesiyle olayı gurur meselesi yapıp, silahını ateşlediğini söylediği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon

2022-07-19 15:14:17



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