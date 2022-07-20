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Turizm sezonunda aşçılık kursuna yoğun ilgi Aşçılık kursuna üniversite öğrencisi ve yabancı uyruklu bayanlar da katılırken kursiyerlerin hedefi kendi iş yerlerini açarak aile bütçesine katkıda bulunmak

İHA

Turizm sezonunda aşçılık kursuna yoğun ilgi Aşçılık kursuna üniversite öğrencisi ve yabancı uyruklu bayanlar da katılırken kursiyerlerin hedefi kendi iş yerlerini açarak aile bütçesine katkıda bulunmak

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren aşçılık kursuna bugünlerde yoğun ilgi var. Pandemi sonrası turizmde yaşanan hareketlilik aşçılık kurslarına olan ilgiyi de arttırdı. Çoğunluğu ev hanımları olmak üzere üniversite öğrencileri ve yabancı uyruklu bayanlar Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren aşçılık kursuna yoğun ilgi gösterirken, kursiyerler öğrendikleriyle işyeri açıp aile ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyor.
Yıllarca evlerinde yaptıkları yemeklerle kursta öğrendikleri arasında oldukça fark olduğunu belirten kursiyerler kursun, kendilerine oldukça katkı sağladığını kaydettiler.
Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi aşçılık usta öğreticisi Melek Altun, gerek turizm sezonunun açılması, gerekse pandemi sonrası aşçılık kursuna ilginin arttığını söyledi. Altun “Şu an 15 kursiyemiz var. Kursiyerlerimiz arasında çoğunluğu ev hanımı olmak üzere üniversite öğrencisi, yabancı uyruklu bayanlar var. Aşçılık kursunu genelde ekonomik tercih olarak görüyorlar. Kursiyerlerimizin çoğu, yemek yapmayı öğrenip gideyim değil; aşçılığın temel eğitimini almak için geliyor. Kendilerine burada seri şekilde üretim yapabilme, grup halinde çalışabilme, çabuk ve hızlı olabilme eğitimlerini de veriyoruz. Dolayısıyla meslek sahibi olup buradan ayrıldıktan sonra otellerde, restoranlarda, kafelerde iş imkanı bulabiliyor, bazıları ise kendi işyerlerini açabiliyor. Bu tür kursların önemi son zamanlarda artı. Zaten yiyecek içecek sektörü hiç bitmez. Pandemiden çıktığımız bu dönemlerde, gerekse turizm sezonunun da açılmasıyla birlikte aşçılık kursuna ilgi arttı” dedi.
Kursiyerlerden Afgan uyruklu Asye Amiri, kendi ülkesindeki yemek kültürü ile Türkiye’deki yemek kültürünün çok farklı olduğunu söyledi. Amiri “Aşçılık kursuna Ramazan'dan sonra başladım. Burada, çorba olsun pilav olsun farklı yemekleri öğreniyoruz. Kursa katılma nedenim, dört çocuk annesiyim aile bütçesine katkıda bulunmak için çalışmak istiyorum. Aşçılık kursu sayesinde bir şeyler öğrenerek kendimi geliştirmek istiyorum. Bizim yemek kültürümüzle buradaki yemek kültürü arasında çok fark var. Örneğin bizim ülkemizdeki pilav ile burada öğrendiğim pilav çok farklı. Bunun yanı sıra çorbalar diğer yemek çeşitleri olsun çok farklı. Yöresel yemekler arasında lahana sarması olsun çeşit çeşit çorbalar öğrendik. Bizim yemeklerle buradaki yemekler çok farklı” diye konuştu.
Kursiyerlerden ev hanımı Güner Zengin ise “Aşçılık kursuna hem öğrenmek, hem de aile bütçesine katkıda bulunmak için başvurdum. Daha önce çalıştığımız yerler oldu ancak aşçılıkta belge şartı olduğu için bu kursun önemi daha da arttı. Kursta Anadolu’dan tutun da ülkemizin farklı bölgesine ait her çeşit yemeğin yapılışını öğreniyoruz. Evde pişirdiğimiz yemeklerle burada öğrendiklerimiz çok farklı püf noktaları çok var çoğunlukla aynı yemekler ancak isimleri farklı. Burada hocamızdan öğrendiklerimiz bize çok şey kattı diyebiliriz. Mayıs ayından beri kursa devam ediyorum” şeklinde konuştu.
Kursiyerlerden üniversite öğrencisi Zehra Nur Erbölükbaş kurs sayesinde kendini geliştirerek kendi işyerini açmak istediğini ifade ederek, “Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Harita Mühendisliği bölümünde okuyorum aynı zamanda da aşçılık okuyorum. Asıl istediğim Gastronomi okumaktı ancak aşçılıkla ilerlemek istedim. Burada her türlü çorbalar yemek çeşitleri tatlılar hepsini öğreniyor yapıyoruz. Yöresel yemeklerden kuymak bile yapıyoruz. Aşçılık bana çok şey katacağına inanıyorum kendimi geliştirip inşallah kendi yerimi açmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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