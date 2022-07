Abdullah Avcı: Bu şampiyonluk, geçmişteki travmaların silinmesini sağlayacak

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Süper Lig 2021-22 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor´un teknik direktörü Abdullah Avcı, çalışmalarının karşılık bulmasından mutlu olduğunu belirtti. Abdullah Avcı, "Bu şampiyonluk, inanıyorum ki geçmişte yaşanan travmaların da silinmesini sağlayacak" dedi.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, kulüp dergisinin 2021-22 sezonu Süper Lig şampiyonluğu temalı 197´nci özel sayısına açıklamalarda bulundu. Yeni sezonda takımda yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Avcı, altyapıda uygulanacak yenilikler ve şampiyonluğun taraftara yansımasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

`DENİZİN ÜSTÜ FİLM PLATOSU GİBİYDİ´

Trabzonspor´un kupa töreni düzenlediği 14 Mayıs tarihinin kendisi için özel bir gün olduğunu açıklayan Abdullah Avcı, şampiyonluk sevincini denizde yapılan kutlamalarda hissettiğini söyledi. Avcı, "14 Mayıs 2005, U-17 Avrupa şampiyonu olup kupa kaldırdığım gündü. 14 Mayıs 2022, Trabzonspor´la kupa aldığımız gündü. Bunu ben de o gün fark ettim. Son 1 buçuk ay, `şampiyon olduk, olacağız´ gibi bir durum olduğu için ben şampiyon olduğumuz Antalya maçında ne olduğunu anlayamadım aslında. Son güne kadar şampiyonluğu hissetmedim. Antalya maçında şampiyon olduk, gece yattık, kalktık, ertesi sabah da anlayamadım. Bu sanıyorum normalleşmekten kaynaklanan bir şeydi. Ama denize çıktığımız an, ben `Gerçekten çok büyük bir şey olmuş´ dedim. Film platosu gibiydi denizin üstü, insanlar, yaşadığımız o duygu inanılmazdı" dedi.

`HAYAT HEM BU ŞEHİRDEN HEM BENDEN ALDIKLARINI GERİ VERDİ´

Yıllar sonra kazanılan şampiyonluk nedeniyle taraftarın kendisine atfettiği anlamın üzerinde sorumluluk yaratıp yaratmadığı sorusunu yanıtlayan Avcı şöyle konuştu: "Yaptığımız meslekle alakalı, üzüldüklerimiz, hayal kırıklığına uğradıklarımız, kaybettiklerimiz olmuştur. Ama bugün kaybettiğimiz yarın bize kazanç olarak gelebilir. Hayat aldıklarını geri verir bazen. Şehrin böyle bir potansiyeli hep vardı, ama hayat hem bu şehirden hem de benden aldıklarını geri verdi ve biz bu potansiyeli hep birlikte ortaya çıkardık. Bana çok iyi hissettiriyor bu duygu. Sorumluluktan çok bence çok güzel duygular"

`SABIR İSTEDİK, KARŞILIK BULDU´

2021-22 sezonunda kazanılan şampiyonlukta taraftarın sabrının önemli etkisi olduğunu söyleyen Avcı, "24 Kasım Öğretmenler Günü´nde Trabzon´da bankacı bir taraftarımızdan bir mesaj aldım. Sabah saat dokuzda. Özetle `bizlere sabretmeyi öğrettiniz, öğretmenler gününüz kutlu olsun!´ diyordu. Bu mesaj benim için kıymetli... Sezon boyunca sabır istedik, gerekçelerini anlattık, oyun planımızı, oyuna bakışımızı anlattık. Bunların işe yaradığını, karşılık bulduğunu görmek güzel. Bir de bu şampiyonluk, inanıyorum ki geçmişte yaşanan travmaların da silinmesini sağlayacak" diye konuştu.

`DİK OYNA SLOGANI DEĞİŞMELİ´

Avcı, bordo mavili takımın geçmişte final değeri taşıyan maçları kaybetmesinin nedenlerinden birisinin oyun kültürüne yansıyan taraftar baskısı olduğunu belirterek "`Dik oyna´ sloganı var ya, onun da değişmesi gerekiyor. Dik olalım, diklenelim de; oyun bugün öyle değil artık. Dikine oynayacaksın! Niye? Çünkü taraftar öyle istiyor. Taraftar baskısı... Tamam, bu oyun kültürü olabilir ama dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey kalmadı. Trabzonspor´un geçmişte zaman zaman final değeri taşıyan maçlarda kaybetmesinin nedeni de bu; baskıdan, dik oynama zorunluluğundan" dedi.

`YENİ HEDEF, SÖYLEM VE YENİ GELİŞMELER OLACAK´

Yeni sezona hazırlık sürecini değerlendiren Avcı, "Yine, yeni, yeniden, sıfırdan başlıyorsun. Yeni mottolar, yeni hedefler, yeni söylemler artı oyunda eksik kalan ve geliştirmemiz gereken taraflar. Şampiyon olsan da olmasan da, bir grubun çalıştığı yer, oturduğu alan, sağlık odası, yatak odası, restoranını dahil yeni sezona başlarken birtakım dokunuşların olması gereken yerlerdir. Değişimi o şekilde hissettirmen lazım. Bunların hepsi ile alakalı, çalışmalar yapıyoruz. O nedenle yeni hedef ve söylemler ve oyunda yeni gelişmeler olacak" diye konuştu.

`ALTYAPIDA DİZAYN EDİLMESİ GEREKEN ŞEYLER VAR´

Gelecek sezonda altyapı oyuncularının belirli dönemlerde A takım ile birlikte çalışacağını söyleyen Avcı, "Altyapı ile ilgili dizayn edilmesi gereken şeyler var. Burası verimli toprak. Trabzonspor´un şampiyon olan kadrosunda Uğurcan, Ömür, Hüseyin, Serkan, Ahmetcan, ilk yarıda Parmak. Amacımız bu sayıyı arttırmak. Daha kaliteli, daha eğitimli, daha verimli bir durum oluşturmak. U-19 takımımız benim antrenman sahasının yanında antrenman yapıyorlar. Oradan bazen oyuncu alıyorum eğitim amaçlı. Farklı yaş gruplarındaki antrenörlerimizi, futbol takımının bir müsabaka öncesi hem antrenmanda, hem analizde, hem duran topta, hem hücumda, hem savunmada nasıl hazırladığını göstermek için bir eğitime alacağız" ifadelerini kullandı.

`HEDEF ÖNCE SÜPER KUPA, SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ´

İlk hedeflerinin Süper Kupa´yı kazanmak olduğunu söyleyen Avcı, "Önümde şu an itibarıyla 30 Temmuz Süper Kupa finali var. Bunu alıp cebimize koymamız lazım. Sonra en yakın, ulaşılabilir hedef Şampiyonlar Ligi. Eğer play-off oynayacaksak gruplara kalmak var. Trabzonspor´un forması bu ligde her zaman yarışacak zaten. `Şampiyonlar Ligi´ne göre takım mı kuracaksın´ diyecekler. Öyle bir şey yok. Mevcuttakinden daha iyi bir kadro kuracağız. Temmuz ayı ile Kasım ayı arası belki de daha sonra irdelenmesi gereken bir 4 ay olacak. Dünya Kupası´ndan dolayı Kasım´da devre olacak. Bu önümüzdeki 4 ay, acayip yoğun bir süreç. Oyuncularımın toparlanma çalışmalarını yapmam lazım. Sağlık ekibini daha genişletiyorum. Mevcut kadromuzun eksiklerini giderek biraz daha kaliteli hale getirmemiz gerekiyor. Üç kulvarda da gidebildiği nokta nere ise o mücadelenin içinde olacak Trabzonspor. Ama önce ulaşılabilir hedef ne ise hedef o; önce Süper Kupa´yı kazanmak, ardından Şampiyonlar Ligi´ne adım atmak" diyerek sözlerini tamamladı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-07-20 12:59:10



