Erce Kardeşler, Hatayspor'da



Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Trabzonspor´un yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen kaleci Erce Kardeşler, Atakaş Hatayspor´a transfer oldu.

Trabzonspor´da, 2019 yılında Altınordu´dan transfer edilen kaleci Erce Kardeşler ile yollar ayrıldı. Yeni sezon çalışmalarına katılmayan ve transfer görüşmeleri için izin verilen oyuncu Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor ile anlaştı. Trabzonspor´dan Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi 2025´te bitecek olan Kardeşler´e bordo mavili kulüp tazminat ödemeyecek. Atakaş Hatayspor ise fesih bedeli olarak Trabzonspor´a 400 bin Euro + KDV ödeyecek. Trabzonspor´dan yapılan açıklamada, "Erce Kardeşler'e kulübümüz için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-07-20 16:00:53



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