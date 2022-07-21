Arap turistlerin Uzungöl'de yamaç paraşütü keyfi

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü Uzungöl'e gelen yerli ve yabancı turistler yörenin yüksek yaylalarına çıkarak yamaç paraşütü yapıyor.

Uzungöl’e gelen yerli ve yabancı turistler Uzungöl’ü yukarıdan izlemenin keyfini çıkartıyor. Adeta bulutların üzerinden atlayarak, muhteşem bir yamaç paraşütü tecrübesi yaşayan turistler gökyüzünden doğanın harika manzarasını yeşilin her tonunu, Uzungöl’ün manzarasının tadını çıkartıyor. Adrenalini en üst seviyede yaşayan turistler deneyimli yamaç paraşütü pilotları kontrolünde bir 900 rakımlı Haldizen Yaylası’ndan göl manzaralı uçma heyecanını yaşıyor. Özellikle bölgede bulunan Arap turistlerin büyük ilgi gösterdiği yamaç paraşütünde uçuş esnasında fotoğraf veya video çekimleri yapılırken, Uzungöl’e 850 metre uzaklıkta başlayan uçuşlar görenleri büyülüyor.

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