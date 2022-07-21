Trabzon´da mezarlık ve okul duvarlarına yazılar yazan, gamalı haç çizenler çocuk çıktı 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon´da mezarlık ve okul duvarlarına yazılar yazan, gamalı haç çizenler çocuk çıktı 

DHA

Trabzon´da mezarlık ve okul duvarlarına yazılar yazan, gamalı haç çizenler çocuk çıktı 


Fatih TURAN/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Akçaabat ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aile kabristanlığının da yer aldığı mezarlık ile okul duvarlarına sprey boyayla gamalı haç sembolü çizip, işaret levhalarını da boyadıkları tespit edilen M.T.B. (13) ve S.Ü. (15) yakalandı.
İlçenin Cevizli Mahallesi´nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aile kabristanlığının yer aldığı mezarlığın alt kısmında bulunan istinat duvarına kimliği belirsiz kişilerce sprey boyayla Nazilerin sembolü olan gamalı haç çizildi. Şüphelilerin yakalanması için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı. Aynı sembolün ilçede okul duvarı ile bazı işaret levhaları ve reklam tabelalarına da çizildiği belirlendi. Ayrıca ortaokulu çevreleyen duvara `Maho´, `Tunç´, `Sevo´ yazıldığı tespit edildi. Ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmayla sembolleri çizip yazıları yazdığı saptanan M.T.B. ve S.Ü. yakalandı.
Emniyetteki ifadelerinde internetteki oyunlardan görüp, beğendikleri ve anlamını bilmedikleri sembolleri spreyle duvara yazdıklarını söyleyen çocuklar, savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.
EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI
Konuyla ilgili Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"19 Temmuz 2022 günü bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, Akçaabat ilçemizde birkaç mezara, işaret levhalarına ve reklam tabelalarına siyah sprey kullanılarak, semboller çizildiğine yönelik paylaşımlar üzerine başlatılan çalışmalarda, bir ortaokulumuzun duvarlarına da Maho, Tunç, Sevo yazılarıyla birlikte benzer sembollerin çizildiği tespit edilmiştir. Olayı aydınlatmaya yönelik çalışmalarda, söz konusu sembolleri çizdikleri de tespit edilen 2009 doğumlu, M.T.B. ile 2007 doğumlu S.Ü. adres tespitleri sonucu yakalanmıştır. Yaşı küçük çocuklar, mezarlık, reklam tabelaları, işaret levhaları ve ortaokul duvarlarına, internetteki oyunlardan gördükleri ve şekil itibariyle de beğendikleri, anlamını bilmedikleri sembolleri spreyle yaptıklarını ve yazı yazdıklarını beyan etmişlerdir. Konuya ilişkin süreç, adli makamların talimatlarına istinaden takip edilmektedir." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2022-07-21 11:39:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Zorunlu kapatma gündemde değil
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Zorunlu kapatma gündemde ...
Arap turistlerin Uzungöl'de yamaç paraşütü keyfi
YEREL HABERLER Arap turistlerin Uzungöl'de yamaç paraşütü keyfi
Trabzonspor, Avusturya kampına Avcı'sız başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Avusturya kampına Avcı'sız başladı
Mezara, işaret levhalarına, reklam tabelalarına ve okul duvarına sembol çizen kişiler yakalandı
YEREL HABERLER Mezara, işaret levhalarına, reklam tabelalarına ve ...
Erce Kardeşler, Hatayspor'da
YEREL HABERLER Erce Kardeşler, Hatayspor'da
Trabzonspor: "Profesyonel futbolcumuz Erce Kardeşler'in, Hatayspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
YEREL HABERLER Trabzonspor: "Profesyonel futbolcumuz Erce ...
Abdullah Avcı: Bu şampiyonluk, geçmişteki travmaların silinmesini sağlayacak
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: Bu şampiyonluk, geçmişteki travmaların ...
Abdullah Avcı: "İlk hedefimiz Süper Kupa"
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: "İlk hedefimiz Süper Kupa"
Özel İmperial Hastanesi 15 yaşında
YEREL HABERLER Özel İmperial Hastanesi 15 yaşında
Birhan Emre Yazıcı: "Dev artık uyandı; Trabzonspor yeni bir hikaye daha yazacak"
YEREL HABERLER Birhan Emre Yazıcı: "Dev artık uyandı; Trabzonspor ...
Turizm sezonunda aşçılık kursuna yoğun ilgi Aşçılık kursuna üniversite öğrencisi ve yabancı uyruklu bayanlar da katılırken kursiyerlerin hedefi kendi iş yerlerini açarak aile bütçesine katkıda bulunmak
YEREL HABERLER Turizm sezonunda aşçılık kursuna yoğun ilgi Aşçılık ...
1461 Trabzon FK, Galatasaray´dan 2 oyuncu transfer etti
YEREL HABERLER 1461 Trabzon FK, Galatasaray´dan 2 oyuncu transfer ...
Trabzonspor'dan dolandırıcılara suç duyurusu
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan dolandırıcılara suç duyurusu
Bakan Soylu´nun kuzenini öldüren şüpheli, tutuklandı (3)
YEREL HABERLER Bakan Soylu´nun kuzenini öldüren şüpheli, tutuklandı ...
Silahlı kavgada öldürülen Bakan Soylu’nun kuzeni son yolculuğun uğurlandı
YEREL HABERLER Silahlı kavgada öldürülen Bakan Soylu’nun kuzeni son ...
Bakan Soylu´nun kuzenini öldüren şüpheli, tutuklandı (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu´nun kuzenini öldüren şüpheli, tutuklandı ...
Ağaoğlu: Tarihi mıncıklamaya gerek yok
YEREL HABERLER Ağaoğlu: Tarihi mıncıklamaya gerek yok
Bakan Soylu’nun kuzenini öldüren şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Bakan Soylu’nun kuzenini öldüren şahıs tutuklandı
Ahmet Ağaoğlu: "Şampiyonluğun arkasına sığnırsak hayatımızın hatasını yaparız" Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Başarıdan uzaklaştığınız zaman gidip tarih mıncıklamaya gerek yok" "Cumhuriyet'ten önce Trabzon'da futbol müsabakaları yapılıyor" "Trabzon kökenli bir futbol dünyası oluşturulmaya çalışılmıyor" "Altyapıda önümüzdeki sezon uygulamaya koyacağımız bir model üzerinde çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: "Şampiyonluğun arkasına sığnırsak ...
Trabzonspor'un, Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Ömür planı
YEREL HABERLER Trabzonspor'un, Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Ömür ...
Doç. Dr. Aykut: “Kontrolsüz sosyal medya kullanımı ruhsal durumu ve çevreyle iletişimi olumsuz etkiliyor”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Aykut: “Kontrolsüz sosyal medya kullanımı ...
Arsin OSB Ayvazoğlu’nu ağırladı
YEREL HABERLER Arsin OSB Ayvazoğlu’nu ağırladı
Bakan Soylu´nun kuzenini öldüren şüpheli, çelik yelekle adliyede
YEREL HABERLER Bakan Soylu´nun kuzenini öldüren şüpheli, çelik ...
Taksici, gasptan yoldan geçen aracın kaputuna tutunup kurtuldu
YEREL HABERLER Taksici, gasptan yoldan geçen aracın kaputuna tutunup ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.