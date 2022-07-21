Kadınların işgücü kaybını önlemek için imza attılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınların işgücü kaybını önlemek için imza attılar

İHA

Kadınların işgücü kaybını önlemek için imza attılar

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun öncülüğünü yaptığı Dijital Çağda Eşit Fırsatlar Platformu ile Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Bilgisayar Bilimleri Yaz Kursları protokolü yapıldı.
İmza törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Burak Fettahoğlu ile platform üyeleri katıldı.
Dijital Çağda Eşit Fırsatlar Platformu ile Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü aralarında imzaladıkları protokol ile başlatılan Bilgisayar Bilimleri Yaz Kursları Programında yaklaşık 600’ün üzerinde öğrenciye eğitim verilecek.
İmza töreninde konuşan ve kız çocukları başta olmak üzere kadınların teknoloji disiplinleri ile etkileşimi güçlendirmek ve istihtamlarını desteklemek amacıyla önemli çalışma başlattıklarını belirten AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu “Yeni üretim teknolojilerini etkin biçimde yönetmek isteyen şirketler, şimdi sahip olduklarından daha yetkin bir işgücüne ihtiyaç duymaya başlamıştır. Özellikle kapsamlı tasarım bilgisine ve dijital/BT yetkinlerine sahip çalışanlara olan talep gün geçtikçe artmaktadır. Hızla gelişen teknolojiye bağlı olarak gençlerimizin beceri gereksinimlerini bu doğrultuda desteklemek kritik önem taşımaktadır.
Bu kapsamda Trabzon ili genelinde ortaokul ve lise kademesinde okuyan öğrencilerimizin dijital yetkinliklerini (bilgi analizi, dijital okur yazarlık, yapay zekadan yararlanma vb.) güçlendirmek, geleceğin istihdam ikliminde onları daha rekabetçi seviyeye taşımak amacıyla Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bu alanda benzer çalışmaları yürüten Dijital Çağda Eşit Fırsatlar Platformu işbirliğinde 'Bilgisayar Bilimleri Yaz Kursları Programı Projesi' hazırlanmıştır. Ortaokul ve liselerin tüm kademelerinde okuyan öğrencilerimiz projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır" dedi.
Proje kapsamında ortaokul seviyesinde yeni başlayanlar için kodlama, oyun tasarımı, 3 boyutlu tasarım, 3 boyutlu yazıcılar, temel elektronik, robotik kodlama ve Python ile programlamaya giriş kursları; lise seviyesinde ise 3 boyutlu modelleme, robotik programlama, Python ile programlamaya giriş, yapay zekaya giriş, HTML 5.0 Web Tasarımı ve programlama, siber güvenlik, grafik tasarım ve canlandırma kursları başvuruya açıldı.
Akçaabat, Yomra ve Ortahisar ilçelerinde bulunan, teknoloji altyapısı belirtilen kursları açmaya uygun ve ağırlıklı olarak meslek liselerinden oluşan 5 okul uygulama okulu olarak belirlenirken, belirlenen okullarda okuyan öğrenciler, başvurmaları durumunda kendi okullarında kurs programına dahil edildi.
Öte yandan açılacak her bir kurs için katılımcıların yüzde 50’sinin kız öğrenci olması şartı konulurken, tüm başvuruların yüzde 75’i ortaokul seviyesinde okuyan öğrenciler tarafından yapıldı. Ortaokul seviyesinde Robotik Kodlama kursu en fazla başvuruyu alırken, lise seviyesinde ise Python ile Programlamaya giriş kursu en fazla başvuruyu aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon´da mezarlık ve okul duvarlarına yazılar yazan, gamalı haç çizenler çocuk çıktı 
YEREL HABERLER Trabzon´da mezarlık ve okul duvarlarına yazılar ...
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Zorunlu kapatma gündemde değil
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Zorunlu kapatma gündemde ...
Arap turistlerin Uzungöl'de yamaç paraşütü keyfi
YEREL HABERLER Arap turistlerin Uzungöl'de yamaç paraşütü keyfi
Trabzonspor, Avusturya kampına Avcı'sız başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Avusturya kampına Avcı'sız başladı
Mezara, işaret levhalarına, reklam tabelalarına ve okul duvarına sembol çizen kişiler yakalandı
YEREL HABERLER Mezara, işaret levhalarına, reklam tabelalarına ve ...
Erce Kardeşler, Hatayspor'da
YEREL HABERLER Erce Kardeşler, Hatayspor'da
Trabzonspor: "Profesyonel futbolcumuz Erce Kardeşler'in, Hatayspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
YEREL HABERLER Trabzonspor: "Profesyonel futbolcumuz Erce ...
Abdullah Avcı: Bu şampiyonluk, geçmişteki travmaların silinmesini sağlayacak
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: Bu şampiyonluk, geçmişteki travmaların ...
Abdullah Avcı: "İlk hedefimiz Süper Kupa"
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: "İlk hedefimiz Süper Kupa"
Özel İmperial Hastanesi 15 yaşında
YEREL HABERLER Özel İmperial Hastanesi 15 yaşında
Birhan Emre Yazıcı: "Dev artık uyandı; Trabzonspor yeni bir hikaye daha yazacak"
YEREL HABERLER Birhan Emre Yazıcı: "Dev artık uyandı; Trabzonspor ...
Turizm sezonunda aşçılık kursuna yoğun ilgi Aşçılık kursuna üniversite öğrencisi ve yabancı uyruklu bayanlar da katılırken kursiyerlerin hedefi kendi iş yerlerini açarak aile bütçesine katkıda bulunmak
YEREL HABERLER Turizm sezonunda aşçılık kursuna yoğun ilgi Aşçılık ...
1461 Trabzon FK, Galatasaray´dan 2 oyuncu transfer etti
YEREL HABERLER 1461 Trabzon FK, Galatasaray´dan 2 oyuncu transfer ...
Trabzonspor'dan dolandırıcılara suç duyurusu
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan dolandırıcılara suç duyurusu
Bakan Soylu´nun kuzenini öldüren şüpheli, tutuklandı (3)
YEREL HABERLER Bakan Soylu´nun kuzenini öldüren şüpheli, tutuklandı ...
Silahlı kavgada öldürülen Bakan Soylu’nun kuzeni son yolculuğun uğurlandı
YEREL HABERLER Silahlı kavgada öldürülen Bakan Soylu’nun kuzeni son ...
Bakan Soylu´nun kuzenini öldüren şüpheli, tutuklandı (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu´nun kuzenini öldüren şüpheli, tutuklandı ...
Ağaoğlu: Tarihi mıncıklamaya gerek yok
YEREL HABERLER Ağaoğlu: Tarihi mıncıklamaya gerek yok
Bakan Soylu’nun kuzenini öldüren şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Bakan Soylu’nun kuzenini öldüren şahıs tutuklandı
Ahmet Ağaoğlu: "Şampiyonluğun arkasına sığnırsak hayatımızın hatasını yaparız" Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Başarıdan uzaklaştığınız zaman gidip tarih mıncıklamaya gerek yok" "Cumhuriyet'ten önce Trabzon'da futbol müsabakaları yapılıyor" "Trabzon kökenli bir futbol dünyası oluşturulmaya çalışılmıyor" "Altyapıda önümüzdeki sezon uygulamaya koyacağımız bir model üzerinde çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: "Şampiyonluğun arkasına sığnırsak ...
Trabzonspor'un, Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Ömür planı
YEREL HABERLER Trabzonspor'un, Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Ömür ...
Doç. Dr. Aykut: “Kontrolsüz sosyal medya kullanımı ruhsal durumu ve çevreyle iletişimi olumsuz etkiliyor”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Aykut: “Kontrolsüz sosyal medya kullanımı ...
Arsin OSB Ayvazoğlu’nu ağırladı
YEREL HABERLER Arsin OSB Ayvazoğlu’nu ağırladı
Bakan Soylu´nun kuzenini öldüren şüpheli, çelik yelekle adliyede
YEREL HABERLER Bakan Soylu´nun kuzenini öldüren şüpheli, çelik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.