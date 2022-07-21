Tümör nedeniyle su bile yutamayan hastaya ameliyatlı çözüm

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tümör nedeniyle su bile yutamayan hastaya ameliyatlı çözüm

İHA

Tümör nedeniyle su bile yutamayan hastaya ameliyatlı çözüm

Ağzındaki tümör nedeniyle su bile yutamayan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu.
Altı ay önce başlayıp iyileşmeyen ağız içi yarası bulunan 65 yaşındaki Mahmut Burhan'ın yarası, dudaklarına doğru yayılıp yemek yiyip yutmasına engel olunca hasta, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'ne başvurdu.
Doç. Dr. Bengü Çobanoğlu tarafından yapılan tetkiklerde, kitlenin kötü huylu olduğu, boyundaki lenf bezlerine de sıçradığı tespit edilen hastaya operasyon yapılması planlandı. Anestezi Uzmanı Prof. Dr. Bahanur Çekiç tarafından değerlendirilen ve ameliyathaneye alınan hastaya, KBB Kliniği Çobanoğlu ve ekibince tüm hastalıklı dokuların çıkarılması ve boyundaki lenf bezlerinin temizlenmesi için operasyon gerçekleştirildi. Aynı ameliyat seansı içinde Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Uraloğlu tarafından da kozmetik açıdan ağız ve dudak görünümü düzeltilen hasta, kısa zamanda toparlanarak yemek yemeye ve taburcu olmaya hazır hale geldi.
Operasyon ile ilgili bilgi veren Çobanoğlu, başboyun kanserleri, tüm vücut kanserlerinin yüzde 9’unu oluşturduğunu ifade ederek "Başboyun kanserleri, tüm vücut kanserlerinin yüzde 9’unu oluşturur. Baş boyun kanserleri dediğimizde; dudak, dil, ağız tabanı, damak, yanak iç kısmı, geniz bölgesi ve gırtlak kanserleri bu gruba girer. Ağız boşluğu kanserleri, baş boyun kanserleri arasında ikinci sıklıkta görülür. Dudak, dil, ağız tabanı, sert damak, yanak mukozası gibi bölgeleri kapsayan ağız boşluğu, kanser seyri nedeniyle diğer baş boyun kanserlerine göre daha riskli bir bölgedir. Bu hastaların tedavilerindeki en önemli nokta, tedavi planlanırken dikkatli bir ekip çalışması ile hastalığın evresine uygun tedaviyi belirlemek ve hasta için en uygun yaklaşımı bulmaktır” dedi.
“Ağız içinde iyileşmeyen yaralarda mutlaka KBB hekimine danışılmalıdır” diyen Çobanoğlu, "Şunu belirtmek isterim ki; ağız içindeki iyileşmeyen yaralarda mutlaka KBB hekimine danışılmalı ve gerekli görüldüğü takdirde biyopsi alınmalıdır. Eğer erken evrede yakalanırsa bu kanserlerde uygun tedaviler gerçekleştirildiğinde, hastalıksız sağ kalım yüzde 80'lere ulaşmaktadır. Bu hastamız hakkında ise ifade etmek istediğim şudur: Hastamızın cerrahi tedavisi en uygun şeklide yapılarak tamamlandı. Bundan sonraki tedavi basamakları için hasta ile detaylıca görüşüldü. Yüksek moral ve motivasyon ile tedavinin geri kalan kısmına devam edilecek" diye konuştu.
Ameliyat sonrası artık yemek yemeye başladığını belirten Mahmut Burhan da “Önceleri çok önemsemedim ancak yara dudaklarıma geldikten sonra özellikle Mayıs ayından sonra ciddi şekilde kilo vermeye başladım. Hastaneye başvuru yaptığım günden şu ana kadar benimle ilgilenen tüm personele teşekkür ederim. Şu an gayet iyiyim ve çok şükür yemek yemeye de başladım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor'un stadyumu yeni sezona hazırlanıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'un stadyumu yeni sezona hazırlanıyor
Kadınların işgücü kaybını önlemek için imza attılar
YEREL HABERLER Kadınların işgücü kaybını önlemek için imza attılar
Trabzon´da mezarlık ve okul duvarlarına yazılar yazan, gamalı haç çizenler çocuk çıktı 
YEREL HABERLER Trabzon´da mezarlık ve okul duvarlarına yazılar ...
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Zorunlu kapatma gündemde değil
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Zorunlu kapatma gündemde ...
Arap turistlerin Uzungöl'de yamaç paraşütü keyfi
YEREL HABERLER Arap turistlerin Uzungöl'de yamaç paraşütü keyfi
Trabzonspor, Avusturya kampına Avcı'sız başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Avusturya kampına Avcı'sız başladı
Mezara, işaret levhalarına, reklam tabelalarına ve okul duvarına sembol çizen kişiler yakalandı
YEREL HABERLER Mezara, işaret levhalarına, reklam tabelalarına ve ...
Erce Kardeşler, Hatayspor'da
YEREL HABERLER Erce Kardeşler, Hatayspor'da
Trabzonspor: "Profesyonel futbolcumuz Erce Kardeşler'in, Hatayspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
YEREL HABERLER Trabzonspor: "Profesyonel futbolcumuz Erce ...
Abdullah Avcı: Bu şampiyonluk, geçmişteki travmaların silinmesini sağlayacak
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: Bu şampiyonluk, geçmişteki travmaların ...
Abdullah Avcı: "İlk hedefimiz Süper Kupa"
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: "İlk hedefimiz Süper Kupa"
Özel İmperial Hastanesi 15 yaşında
YEREL HABERLER Özel İmperial Hastanesi 15 yaşında
Birhan Emre Yazıcı: "Dev artık uyandı; Trabzonspor yeni bir hikaye daha yazacak"
YEREL HABERLER Birhan Emre Yazıcı: "Dev artık uyandı; Trabzonspor ...
Turizm sezonunda aşçılık kursuna yoğun ilgi Aşçılık kursuna üniversite öğrencisi ve yabancı uyruklu bayanlar da katılırken kursiyerlerin hedefi kendi iş yerlerini açarak aile bütçesine katkıda bulunmak
YEREL HABERLER Turizm sezonunda aşçılık kursuna yoğun ilgi Aşçılık ...
1461 Trabzon FK, Galatasaray´dan 2 oyuncu transfer etti
YEREL HABERLER 1461 Trabzon FK, Galatasaray´dan 2 oyuncu transfer ...
Trabzonspor'dan dolandırıcılara suç duyurusu
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan dolandırıcılara suç duyurusu
Bakan Soylu´nun kuzenini öldüren şüpheli, tutuklandı (3)
YEREL HABERLER Bakan Soylu´nun kuzenini öldüren şüpheli, tutuklandı ...
Silahlı kavgada öldürülen Bakan Soylu’nun kuzeni son yolculuğun uğurlandı
YEREL HABERLER Silahlı kavgada öldürülen Bakan Soylu’nun kuzeni son ...
Bakan Soylu´nun kuzenini öldüren şüpheli, tutuklandı (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu´nun kuzenini öldüren şüpheli, tutuklandı ...
Ağaoğlu: Tarihi mıncıklamaya gerek yok
YEREL HABERLER Ağaoğlu: Tarihi mıncıklamaya gerek yok
Bakan Soylu’nun kuzenini öldüren şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Bakan Soylu’nun kuzenini öldüren şahıs tutuklandı
Ahmet Ağaoğlu: "Şampiyonluğun arkasına sığnırsak hayatımızın hatasını yaparız" Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Başarıdan uzaklaştığınız zaman gidip tarih mıncıklamaya gerek yok" "Cumhuriyet'ten önce Trabzon'da futbol müsabakaları yapılıyor" "Trabzon kökenli bir futbol dünyası oluşturulmaya çalışılmıyor" "Altyapıda önümüzdeki sezon uygulamaya koyacağımız bir model üzerinde çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: "Şampiyonluğun arkasına sığnırsak ...
Trabzonspor'un, Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Ömür planı
YEREL HABERLER Trabzonspor'un, Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Ömür ...
Doç. Dr. Aykut: “Kontrolsüz sosyal medya kullanımı ruhsal durumu ve çevreyle iletişimi olumsuz etkiliyor”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Aykut: “Kontrolsüz sosyal medya kullanımı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.