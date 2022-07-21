Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan: Oynamak ve tecrübe kazanmak istiyorum



Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor'un 2022-YKS Türkçe Matematik (TM) alanında dereceye giren 19 yaşındaki kalecisi Kağan Moradaoğlu, futbol kariyerine öncelik verdiğini söyledi. Başarılı yıldız, "Yaşım buradakilere göre genç, öğrenip devam edeceğim. Oynamak ve tecrübe kazanmak istiyorum" dedi.

Süper Lig´de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor´un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu, bu yıl 2022-YKS Türkçe Matematik (TM) alanında derece yaptı. Eşit ağırlık alanında Türkiye 898´incisi olan genç futbolcu, A takımın Avusturya kampında basının karşısına çıktı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan genç kaleci, eğitim hayatı ve kariyer planıyla dair değerlendirmelerde bulundu.

"DERSİ BASKI OLARAK GÖRMEDİM"

Hem eğitim hayatı hem de futbol kariyerini birlikte sürdürdüğünü söyleyen genç kaleci, "Futbolun yanında ders de çalışıyordum. Bu kadar olur muydu bilmiyorum. Çalışmaya devam etim, sonuç böyle oldu, çok mutluyum. Önceliğim hep futboldu. Antrenmanları hiç aksatmadım. Futboldan fırsat bulduğum her anı dersten yana kullandım. Dersi baskı olarak görmedim. Eşit ağırlık bölümü benim için daha rahattı. Okula bağlı kalmama gerek yoktu. Sonuçta dersleri kendim çalıştım. Maçlardan sonra yolculuklarda ders çalıştığım çok oldu. Maçların yorgunluğu ve stresinden uzaklaştırıyordu" dedi.

"HAMSİK DİSİPLİN KONUSUNDA ÇOK İYİ BİR ÖRNEK"

Çocukluğundan beri disiplinli olduğunu anlatan Moradaoğlu, A takım oyuncularını bu konuda örnek aldığını söyledi. Genç oyuncu şöyle konuştu: "Buradan çok profesyonel ve disiplinli oyuncu geçti. Hepsinden gördüm. Küçüklüğümden beri önceliğim olan idmanları ve dersleri yaptıktan sonra sosyal hayata vakit ayırıyorum. Yapım gereği bu şekilde davranıyorum. Hamsik disiplin konusunda çok iyi bir örnek. Berat abi ve Uğurcan abi çok çalışkan. Burada çok iyi örnekler var. Hepsini gördükçe motive oluyorum, `ben de yapayım´ diyorsun."

"HUKUK VEYA PSİKOLOJİ OKUMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Meslek tercihine henüz karar vermediğini söyleyen genç oyuncu, "Kamptan döndükten sonra tercih döneminde bakacağım. Okul bir yanda duracak, zaman ayırabildikçe devam edeceğim. Üniversiteyi kazanıp bir kenarda durması benim için daha iyi. Kesin karar verdim diyemem. Hukuk veya psikoloji düşünüyorum. Detaylarını dönünce planlayacağım. Annem avukat, küçüklükten beri adliyeye gidip geldim. Annemin çevresi de öyle olduğu için etkisi oldu. Kulübün paylaşımı ve bu kadar yayılmasıyla bu olay çok uzaklara gitti. İnsanların da bunu örnek göstermesi çok hoş" diye konuştu.

"TECRÜBE KAZANMAK İSTİYORUM"

Takımda yaşanan ayrılıklar ve kadro rekabetini değerlendiren Moradaoğlu, "Erce ve Arda abi için hayırlı olsun. Hem saha içi hem dışında çok iyi insanlardı. Uğurcan ve Taha abiyle rekabet ettiğin sırada çok şey öğreniyorsun. Uğurcan abinin seviyesini, Taha abinin potansiyelini biliyorum. Onlarla rekabet ederek farkında olmadan çok daha iyi yerlere geliyorsun. Yaşım buradakilere göre genç, öğrenip devam edeceğim. Oynamak ve tecrübe kazanmak istiyorum. Alabileceğim en iyi hedef Trabzonspor" ifadelerini kullandı.

2015 yılında 1461 Trabzon Futbol Kulübü altyapısından Trabzonspor'a transfer olan Kağan Moradaoğlu, 7 yıldır takımın farklı yaş kategorilerinde forma giydi. 2020-21 sezonunda oynanan Medipol Başakşehir maçında Trabzonspor'un kalesini koruyan genç yıldız, bordo mavililerin 1-0 galip geldiği maçtaki performansıyla hafızalara kazındı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kağan Moradaoğlu'nun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-07-21 20:31:07



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