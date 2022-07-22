Yeni Zigana Tüneli’nin inşaatında sona geliniyor Tünelin bir aksilik yaşanmaması halinde 2022 yılı sonunda hizmete girmesi planlanıyor

Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak 14,5 kilometrelik yeni Zigana Tüneli inşaatında çalışmalar devam ediyor. Tünelin bağlantı yolları ve Trabzon tarafından girişindeki viyadük inşaatları tüm hızıyla sürüyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta 17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan ve inşaatı o gün bugündür devam eden rüya proje yeni Zigana Tüneli'nin inşaatında çift tüpte de ışık görünerek kazı işlemi Ocaak 2022 tarihinde tamamlandı.

Zigana tüneli 14 bin 500 metre uzunluğunda çift tüpten oluşuyor. Toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 15 km’yi aşıyor. 2,5 Milyar Lirayı bulan yatırım bedeli ile 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu 2x2 şeritli bölünmüş yol haline gelecek. Hizmete açılmasıyla, Zigana’nın zirvesinde 2010 metre olan ve 1. tünelde 1.825 m’ye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek 1.212 metreye inecek. Bin personelin 7 gün 24 saat görev yaptığı tünel, bittiğinde TrabzonGümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşım süresi 40 dakikaya düşecek. Mevcut yolun kısalması ile seyahat süresi otomobiller için 30 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika azalacak. Böylece zamandan 19 milyon tl, akaryakıttan 40 milyon tl olmak üzere yıllık toplam 59 milyon tl tasarruf sağlanacak. Karbon salınımı da 16 bin ton daha azalacak. Zigana Tüneli özellikle kış aylarında yaşanan çileleri tarihe gömerek yol kullanıcılarına güvenli ve konforlu seyahat imkânı sunacak. Ayrıca, mevcut TrabzonGümüşhane hattında bulunan keskin virajlar, rampalar ile birlikte dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemler de ortadan kalkacak.

Yeni Zigana Tüneli, Türkiye ve Avrupa’nın en uzun tüneli olmakla birlikte bunun yanında Türkiye’de yine karayolları tünellerinde ilk defa düşey şaft ile birlikte havalandırma sistemi kullanılan ilk tünel olacak. 3 noktada en uzun şaft 400 metre olmak üzere toplam 6 tane şaft olacak. Ayrıca Yeni Zigana Tünel güzergahında dengeli konsel metoduyla yapılan özel bir köprü, kavşaklar, köprüler ve irili ufaklı tünellerin yapımına devam ediliyor. Tünelin bir aksilik yaşanmaması halinde 2022 yılı sonunda hizmete girmesi planlanıyor.

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