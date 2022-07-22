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Uzungöl'e turist akını; günlüğü 300 dolara 'bungolav ev' (2)

DHA

Uzungöl'e turist akını; günlüğü 300 dolara 'bungolav ev' (2)


`GÜNÜBİRLİK GİDEBİLİYORUZ'
Trabzon halkı ise konaklama fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek Uzungöl'e günübirlik gidebildiklerini belirtti. Metin Okumuş, "Yurt dışından gelen turistlerin paraları buralarda değerli olduğu için onlar burada istedikleri gibi yaşıyorlar. Uzungöl´de onların konaklayabildiği gibi konaklamam mümkün değil" diye konuştu.
Gönül İskender ise, "Uzungöl bir turizm merkezi. Dünya genelinde bilinen ve rağbet gören bir yer. Fiyatlar diğer turizm bölgeleri ile kıyaslanınca gayet uygun. Pastadan Trabzon da bir dilim almaya kalkışınca bu defa Trabzon´da fahiş fiyat uygulaması yapılıyor denilerek, buradaki turizm karalanmaya çalışılıyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Çaykara Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2022-07-22 12:41:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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