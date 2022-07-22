Trabzonspor'da taç antrenörü Thomaz Gronnemark görevine başladı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor'da taç antrenörü Thomas Gronnemark göreve başladı.
Anlaşmaya varılan taç antrenörü Thomas Gronnemark, sabah saatlerinde bordomavili takımın kamp yaptığı otele geldi ve takımla sabah antrenmanına katıldı. Gronnemark'in daha önce Jürgen Klopp’la da çalıştığı öğrenildi.
Trabzonspor üçüncü hazırlık maçına çıkıyor
Slovenya kampında oynadığı hazırlık maçında MTK Budapeşte'yi 21 mağlup eden, Slovacko takımı ile 22 berabere kalan Trabzonspor yarın Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında İtalya'nın Serie A Ligi ekiplerinden Torino ile karşılaşacak.
Bordomavili takımın kamp yaptığı otele yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kitzbühel kasabasında oynanacak karşılaşma TSİ ile 19.00'da başlayacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.