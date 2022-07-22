Trabzonspor, Flavio'yu Al Taawon'a kiraladı

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Trabzonspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio'yu Suudi Arabistan ekiplerinden Al Taawon'a kiraladı.

Bordomavili ekibin transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Flavio Mederios Da Silva'nın, Altaawoun Saudi FC'ye, 202223 futbol sezonu sonuna kadar, satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altaawoun Saudi FC, kulübümüze, kiralama bedeli olarak 200.000.USD ödeme yapacaktır. Altaawoun Saudi FC, satın alma opsiyonunu kullanması halinde, Kulübümüze, 2.000.000.USD sözleşme fesih bedeli ödeyecektir."

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