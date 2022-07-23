30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali başladı

Trabzon’un Akçaabat Belediyesi tarafından bu yıl 30.’su düzenlenen Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali başladı.

Kortej yürüyüşü ile başlayan festivalin açılışına AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçe protokolü, festivale katılan halk oyunları grupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kortej yürüyüşünün ardından Sahil Park Havuzlar Meydanında geleneksel hale getirilmiş büyük horon halkası kuruldu. Festivalin açılış konuşmasını yapan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Hemşehrilerimizin hasretle, özlemle ve merakla beklediği festivalimiz başlamıştır. Herkes eğlenceye de horona da halk oyunlarına da doyacak. Dolu dolu bir festival sizleri bekliyor. Akçaabat’ta dört gün boyunca gündüz sokaklar halk oyunları ekiplerimizin gösterileriyle, gece ise birbirinden kıymetli sanatçılarımızın sesleriyle şenlenecek. Tüm vatandaşlarımızın eğlencesi bol bir festival geçirmelerini diliyorum. Şimdiden sanatçılarımıza, ülkemizin farklı yöreleri inden şehrimize misafir olan halk oyunları gruplarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Festivalde Aykut Özer, Taylan Türkmen ve Ece Mumay sahne aldı. Birbirinden farklı ve eğlenceli şarkılarla Akçaabatlılar coşturan sanatçılar dinleyenlerden tam not aldı. Akçaabatlılar genç sanatçı Ece Mumay’ın sevilen şarkılarına eşlik ettiler.

Öte yandan 30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali 24 Temmuz 2022’ye kadar devam edecek.

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