Sis Dağı'nda 2 asırlık yayla şenliğine yoğun ilgi



Muhammet KAÇARFatih TURAN/ŞALPAZARI (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Şalpazarı ilçesindeki 2180 rakımlı Sis Dağı´nda 201´inci Sis Dağı Kültür Şenliği düzenlendi. Yoğun ilginin olduğu şenlikte katılımcılar 'Ağasar' adı verilen kıyafetlerle horon oynadı.

Şalpazarı ilçesinde 'bulutlara komşu' olarak nitelendirilen 2180 rakımlı Sis Dağı Yaylası'nda 201´inci Sis Dağı Kültür Şenliği düzenlendi. Kadınlar, Ağasar adı verilen rengarenk yöresel kıyafetlerle horon oynadı. Aynı zamanda sanatçıların konserleri de yoğun ilgi gördü. Şenliğe, teknik direktör Şenol Güneş de katıldı. Güneş'e, hemşerileri büyük ilgi gösterdi. Alanı dolduranlar, kazanda yöresel yemeklerin pişirilmesine eline aldığı odun kaşıkla eşlik eden Güneş ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

'İNSANLAR, BURADA 'ÇİÇEK' GİBİ GÖRÜNÜYOR'

Etkinliklerle ilgili konuşan Güneş, şenliğe katıldığı için mutlu olduğunu söyleyerek "Türkiye'nin her tarafından Avrupa'dan insanlar akın akın geliyor; özlem gideriyor. İnsanlar, burada çiçek gibi görünüyor. Demek ki toprağın üzerinde güzel insanları görmek lazım. İnsanların sevgisi görüyoruz. İnsanların köyü evi var ama; en güzel ülke dünyadır, en güzel ırk insandır ve bunları da besleyen sevgidir. Burada sevgi ve saygının olduğu ortamda bulunduğum için çok mutluyum" dedi.

Öte yandan şenlik kapsamında alanda oluşturulan stantlarda el sanatlarının yanı sıra yöreye özgü yemekler de tanıtıldı. Kurulan pazarlarda katılımcılar alışveriş yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Salpazarı Muhammet KAÇAR-Fatih TURAN

2022-07-23 17:28:05



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