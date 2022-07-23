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Cumhurbaşkanı Danışmanı Oğan: "Onların neler yaptığını Türkiye Cumhuriyeti bilmiyor mu sanıyorsunuz?" Trabzon'da, 'Yeni Dünya Düzeninde Türkiye için Riskler ve Fırsatlar' paneli düzenlendi

İHA

Cumhurbaşkanı Danışmanı Oğan: "Onların neler yaptığını Türkiye Cumhuriyeti bilmiyor mu sanıyorsunuz?" Trabzon'da, 'Yeni Dünya Düzeninde Türkiye için Riskler ve Fırsatlar' paneli düzenlendi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayhan Oğan, "Türkiye hakkında iki gündür açıklamalar geliyor. Siz ne konuşuyorsunuz. Sizin yaptığınızı Cumhurbaşkanı Erdoğan bilmiyor mu zannediyorsunuz? Sizin yaptığınız ne çevirdiğiniz, neler yaptığınızı ve nelere imza attığınızı Türkiye Cumhuriyeti bilmiyor mu sanıyorsunuz? Siz tarihten hiç ders almıyor musunuz?" dedi.

Trabzon'da, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarının katılımı ile ‘Yeni Dünya Düzeninde Türkiye İçin Riskler ve Fırsatlar’ konulu panel düzenlendi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) toplantı salonunda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Nur Bahçekapılı moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Cumhurbaşkanı başdanışmanları Mehmet Uçum, Ahmet Selim Köroğlu ve Ayhan Oğan katılımcılara sunum yaptı. Panelde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değerlendirilmesi ve Türkiye’nin gelecek vizyonuna katkılarının yanında, yakın siyasal tarihi, Türkiye’nin avantajları ile riskleri konuları ele alındı. Paneli ayrıca Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Ordu Valisi Tuncay Sonel'de takip etti.

Türkiye Sohbetleri Halk Buluşması 'Yeni Dünya Düzeninde Türkiye için Riskler ve Fırsatlar' panelinde ilk sunumu Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan yaptı. Oğan, geçen hafta İran'da zirve yapıldığını belirterek, "Önemli bir çalışma NATO içerisinde olan önemli bir ülkenin, şuanda NATO'nun ve Batı'nın savaştığı ve ambargo uyguladığı iki tane ülkeyle bir takım çalışmalar içerisinde olması aslında büyük bir diplomatik başarıdır. Bu krizleri ve riskleri Türkiye'nin fırsata çevirdiğinin açık bir göstergesi. Türkiye'nin duruşu ve yakaladığı ivme sebebiyle de bir takım hadiselerde meydana geliyor" dedi.

"ABD, Irak'ı, İran'a teslim etti"
Irak üzerinde 1012 yıldır bir saha çalışması olduğunu belirten Oğan, "Aslında Irak gibi görünen olayın arkasında İran var. Irak'taki hadise ABD'nin işgaliyle başladı. Bağdat gibi açık hava müzesini bir medeniyet şehrini günlerce aylarca bombaladılar. Daha sonra buraya güya demokrasi getirdiler bir anayasa yaptılar. Ömür boyu sürecek bir çatışma anayasası. Cumhurbaşkanı Kürt bölgesinden olacak, başbakan Şii bölgesinden olacak. Meclis Başkanı Sünni olacak. Komşumuz İran, ABD ile savaşıyor. Ona göre büyük şeytanın ABD ama gelişmeler onu göstermiyor. ABD, Irak'ı işgal ediyor. Anayasayı yapıyor ve tamamen getiriyor adeta Irak'ı, İran'a teslim ediyor. Irak dediğimiz ülke savaştan önce yaklaşık 100 milyar dolar petrol geliri olan bir ülke. Aradan geçen 20 yılda nerde bu 100 milyar dolar bu parayı kim kullandı. Orda insanlar açlıktan ölüyor. Altyapı yok." ifadelerini kullandı

"Onların neler yaptığını Türkiye Cumhuriyeti bilmiyor mu sanıyorsunuz"
Irak'ın meçlisinden başkanına kadar Türkiye hakkında açıklamalar geldiğini belirten Oğan, "Türkiye hakkında iki gündür açıklamalar geliyor. Siz ne konuşuyorsunuz. Sizin yaptığınızı Cumhurbaşkanı Erdoğan bilmiyor mu zannediyorsunuz? Sizin yaptığınız ne çevirdiğiniz, neler yaptığınızı ve nelere imza attığınızı Türkiye Cumhuriyeti bilmiyor mu sanıyorsunuz? Siz tarihten hiç ders almıyor musunuz? Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynuyorsunuz. Irak halkını çeteler üzerinden Türkiye karşı kışkırtıyorsunuz. Türkiye'nin Suriye'de yapacağı operasyonlara Esad'ı adres gösteriyorsunuz. Diyorlar ki Türkiye'ye Esad ile görüşün. 4 milyon Suriyeli, İdlip'te Türkiye sayesinde yaşıyor. Suriye'nin geleceğinde birileri söz söyleyecekse Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Erdoğan'ın, Esad ailesi ve rejiminden daha fazla söz hakkı vardır." ifadelerini kullandı

"Göç alan ülkeler büyümüştür ve güçlenmiştir"
Türkiye'nin komşularında terör konusunda dikkatle hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Oğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Ülke olarak sürekli göç alıyoruz. Bu coğrafya sürekli göç alan önemli bir konumdadır. Göç veren yerler fakirleşirken, göç alan yerlerle ilgili temel tespitler ise göç alan yerlerin zenginleştiği, büyüdüğü ve güçlendiği tespit edilmiştir. Bunun örnekleri var. İstanbul Türkiye'nin niye en büyük şehri, göç aldığı için büyümüştür ve güçlenmiştir. Göç alan hiçbir yer fakirleşmez. Bu sosyal bilimlerin temelidir. Etrafımıza baktığımız zaman bizim yıllar önce yönettiğimiz bölgeler, bu bölgelerdeki insanları yabancı gibi göremeyiz. Geçmişe baktığımız zaman savaşta bile Türk'e teslim olan biri düşmana teslim edilmez. İslam'da da bizim bunlar kardeşimizdir. Bu doğrultuda hadiselere bakmak lazım "dedi.

"Anlatırken gözyaşlarını tutamadı"
Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, İdlip'te briket evlerin açılışında yaşadığı bir anı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Oğan, "Bayramın ikinci günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile briket evlerin açılışına gittik. İdlip'te, durumu buraya fotoğraflarla yansıtsak, iki gün kendinize gelemezsiniz, yemekte yiyemezsiniz. İnsan olan bu insanları böyle yaşatmaz orda." diyerek göz yaşlarını tutamadı.

Mehmet Uçum: "Çok kutuplu dünyaya doğru gidiyoruz"
Yani bir dünya düzenine doğru gittiklerini ancak bu yeni düzenin tam olarak oluşup oluşmadığının tartışıldığını belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Evet ortada yeni bir dünya var. Bu dünyada yeni düzen oluştu mu bu tartışılır. Çok kutuplu dünyaya gidiş diye tanımlanan bir algı var. Bu tanımlamaya baktığınız zaman Çin oradan bir kutup olarak yükseliyor. Rusya o taraftan bir kutup olarak yükseliyor. Hindistan'ın başka bir pozisyonu var. Latin Amerika'da Brezilya'nın başka bir pozisyonu var. Batı Avrupa, Avrupa Birliği üzerinden kutup olma varlığını sürdürmeye çalışıyor. İngiltere kendine yeni bir kutup oluşturmaya çalışıyor. ABD azalan gücünü toparlamak için biraz rotasını şaşırmış bir şekilde bir takım yaklaşımlar geliştirmeye çalışıyor. Bir de eski dünyanın merkezi olan Ortadoğu'da ve Ortadoğu'nun merkezi olan Türkiye'de Avrupa ve Asya'nın ortasında bulun Türkiye'de bir kutup yıldızı gibi yükselen bir realiteyle karşı karşıya kalıyoruz. Dünyada bir düzen yok. Bu dünya şuanda çıplak güç savaşlarının son derece açık bir şekilde orta olduğu bir dünyadır "ifadelerini kullandı.

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