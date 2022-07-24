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Trabzonspor´da Eren´den iyi, Hüseyin´den kötü haber

DHA

Trabzonspor´da Eren´den iyi, Hüseyin´den kötü haber


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Süper Lig´de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor´da, dün oynanan Torino maçında sakatlanan Eren Elmalı bugün idmana çıktı. Kas yaralanması yaşayan Hüseyin Türkmen ise 2 hafta sahalardan uzak kalacak. 
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya´da sürdüren Trabzonspor, yarın oynayacağı son hazırlık maçı olan Empoli karşılaşması öncesi çalışmalarına devam etti. Bordo mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan sabah antrenmanında iki grup halinde çalıştı. İtalyan ekibi Torino ile oynanan hazırlık maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise dinamik ısınmayla başladıkları antrenmanı 5'e 2 çalışma, dar alan oyunları ve çift kale maç ile tamamladı.
EREN ELMALI İDMANA ÇIKTI
Dün Torino ile oynanan hazırlık maçında aşil tendonuna aldığı darbe nedeniyle oyundan çıkan Eren Elmalı´nın yapılan ilk kontrollerde ciddi bir sorunu olmadığı belirlendi. Durumu iyi olan oyuncu bugün sabah antrenmanına çıktı. Kas ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı Torino maçına çıkmayan Abdülkadir Ömür de sabah idmanına katıldı.
HÜSEYİN TÜRKMEN SÜPER KUPA MAÇINI KAÇIRABİLİR
Tedavisi devam eden Serkan Asan ile sağ uyluk adalesinde darbeye bağlı kas yaralanması yaşadığı için Torino maçına çıkmayan Hüseyin Türkmen bugün idmanda yer almadı. Türkmen´in en az 2 hafta sahalardan uzak kalması ve 30 Temmuz tarihinde Demir Grup Sivasspor ile oynanacak Süper Kupa final maçını kaçırması bekleniyor.
EMPOLİ MAÇI TARAFTARA KAPALI
Trabzonspor, Avusturya kampında ikinci ve son hazırlık maçında yarın İtalya'nın Empoli takımı ile karşılaşacak. TSİ 19.00´da başlayacak karşılaşma taraftara kapalı olacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-07-24 16:13:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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