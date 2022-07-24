Yatçılar Trabzon'a demir attı Karadeniz Yat Rallisi dolayısıyla yola çıkan Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) üyeleri Trabzon'un Faroz Limanına demir attı

Karadeniz Yat Rallisi kapsamında, farkındalık oluşturmak için yola çıkan Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) üyeleri Trabzon'un Faros Balıkçı Limanına demir attı.

DADD üyeleri düzenlenen Karadeniz turu çerçevesinde Trabzon'da mola verdiler. 1 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul’dan başladıkları yolculuklarında Trabzon'a ulaşan dernek üyeleri Faroz Balıkçı barınaklarına demir attılar. 22 yat ile yola çıkan dernek üyeleri Karadeniz'de birçok limana uğrarken, ralli Gürcistan'ın Poti limanında son bulacak.

DADD Ralli Karadeniz 2022’nin planlayıcısı ve komodoru olan İsmail Tümer, Karadeniz’in en az Ege ve Akdeniz kadar nezih, gezmek ve yelken yapmak için rahat olduğunu, ilgililerin Karadeniz’i de tercih edebileceğini belirtti. Tümer, "İnsanlar bilindiği üzere Marmaris, Bodrum, Göcek gibi koylarda yazı geçiriyorlar, tekneleri ile oralarda yazı geçirmeye çalışıyorlar, yaşamaya çalışıyorlar. Halbuki bizim en az oralar kadar güzel başka bir denizimiz, Karadeniz’imiz var. Karadeniz biraz hırçın oluyor fakat ondan sonra çok daha rahat, çok daha keyifli bir deniz oluyor. Karadeniz’e ilk kez çıkan arkadaşlarımızda şaşkınlıklarını ifade ediyorlar. Mavi ve yeşilin içinde, daha da önemlisi Karadeniz insanının sıcaklığı ve candanlığıyla çok daha büyük bir keyifle geziyorlar” diye konuştu.

Tümer, yat rallisi içerisinde yabancı yatçıların da olduğunu belirterek, "Aramızda bulunan yabancılar bu Karadeniz gezisini Avrupa’nın büyük yat dergilerinde, gerekse dünya çapındaki büyük web sitelerinde paylaşacaklar. Bu da Karadeniz turizminin gelişmesine destek olacak" dedi.

Eleven adlı yat ile tek başına seyir yapan Ömer Artemiz Engin, "DADD üyesi amatör denizciler olduklarını belirterek, "Onların yıllık bazı bölgelere seyir planları oluyor ve biz de bu sene Karadeniz Rallisine katıldık. Karadeniz bizim bilmediğimiz bölgeler olduğu için önyargılıydık ama geldiğimizde korkulacak bir şey olmadığını gördük. 22 yat ile Karadeniz'de birçok limana uğradık. Bütün seyir 29 liman olacak. Birbirimizi kollayarak seyir yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Tek başına seyir yaptığını belirten Engin, "Eşimin işi çıktığı için tek başıma seyir yapıyorum. Tecrübeyle ve eğitimle birlikte oluyor. Kolay değil tek başınıza seyir yapmak. Paylaşım olmadığı için bütün yük tek kişiye biniyor. Grup olduğumuz için sıkıntı olmuyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.