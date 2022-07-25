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AK Partili Ayvazoğlu Arap turistleri hedefe koyan sosyal medya paylaşımlarına tepki gösterdi AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu: “Turizmde etnisite, kavmıyetçilik mi olur?; Turistin milliyeti mi olur?” “Arap turistlerin bugüne kadar özellikle rağbet ettiği, favori şehri Cenevre ile yarışıyor Trabzon”

İHA

AK Partili Ayvazoğlu Arap turistleri hedefe koyan sosyal medya paylaşımlarına tepki gösterdi AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu: “Turizmde etnisite, kavmıyetçilik mi olur?; Turistin milliyeti mi olur?” “Arap turistlerin bugüne kadar özellikle rağbet ettiği, favori şehri Cenevre ile yarışıyor Trabzon”

Trabzon ve Doğu Karadeniz Bölgesi turizmi için önemli bir yeri olan Arap turistlere yönelik son günlerde sosyal medya üzerinden yapılan ırkçı paylaşımlara tepkiler artıyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, yapılan paylaşımlara tepki göstererek “Turizmde etnisite, kavmıyetçilik mi olur?; Turistin milliyeti mi olur?” dedi.
Arap turistlerin bölge turizmine olan katkısına dikkat çeken Ayvazoğlu, “Trabzon ve bütün Doğu Karadeniz Bölgesi için önemli bir değer olan turizmin en önemli unsuru Arap coğrafyasından gelen turistlerin bölgemiz turizmine olan ekonomik katkıları hepimizin malumudur. Bu Türk turizminin geleceği ve turizmden elde edilen gelirin artırılması açısından önemli bir faktördür. Arap ülkeleri vatandaşları için önemi oldukça fazla olan yeşilliği, yaylaları, golleri ile doğal çekiciliğin merkezi durumundaki bölgemiz Doğu Karadeniz hazır altyapısı, tesisleri ile önemli imkanlar sunmaktadır. Fakat bu alt ve üst yapı yatırımları, bu tesisler, bu ulaşım ağları çok büyük emekler verilerek oluşturuldu. Neticede bölge olarak emelimize önemli ölçüde ulaştık ve meyvelerini toplamaya başladık. Bakın bu yıl içerisinde yani şu ana kadar inen uçak sayısı 9000, Günlük ortalama araç kiralama sayısı 7 bin’dir. Rakamlara bakar mısınız? Özellikle Körfez ülkelerinden yüzbinlerce turistin tercihi oldu şehrimiz. Arap turistlerin bugüne kadar özellikle rağbet ettiği, favori şehri Cenevre ile yarışıyor Trabzon” diye konuştu.

“Bodrum'da veya Antalya'da Almanca yahut İngilizce tabelalardan da rahatsız oluyor musunuz?”
Arap turizmi ile pandemi sonrası bölgede ekonomik hayatın canlandığını belirten Ayvazoğlu “Sosyal medya üzerinden püskürtülen Arap düşmanlığı, Arap turistlerimizi hedefe koyan açıklamalar manidar olduğu kadar şüphelidir de. Kim bu Körfez ülkeleri vatandaşlarını, Arap turistleri, misafirlerimizi hedefe koyan sosyal medya paylaşımlarının sahipleri? Kim bu provakatörler? Açıkçası ben bunları bir avuç ırkçıdan ibaret diye de düşünmüyorum. Bana daha çok ulusal ekonomimizi darbeleme maksatlı operasyonel bir girişimin failleri gibi geliyor bu şahıslar. Bana daha çok turizm pazarından daha fazla pay alabilmek için yarıştığımız rakip ülkelerin turizm ajanları gibi geliyor bunlar. Yılların emeği ile ortaya çıkmış bu tabloyu bir avuç kötü ve art niyetli ırkçıya, vatan hainine yedirmeyiz. Hukuki yollara başvurmak dahil her türlü yakalarına yapışırız. Hadlerini bilsinler! O rahatsız olanların, o Arap turistlerimizi, misafirlerimizi hedefe koyanların bu bölgeye, bu şehre bir faydaları var mı? Yahu Turizmde etnisite, kavmıyetçilik mi olur? Turistin milliyeti mi olur? Efendim Arapça tabelalar varmış işyerlerinin üzerinde, e nasıl anlaşacak esnafim başka? Bodrum`da Antalya`da ağırlıklı müşteri kitlesi Alman ve İngiliz turistler için asılı Almanca yahut İngilizce tabelalardan da rahatsız oluyor musunuz? Bu Turizmimiz üzerinden ulusal ekonomimizi hedefe koyma girişimleri karşılıksız kalmayacaktır ve bu sadece şehrimiz Trabzon`a değil ülkemize kötülüktür, ihanettir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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