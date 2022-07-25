Trabzon Horon Festivali ile coşacak

Trabzon'da ‘61 Ülke El Ele Hayde Horona’ sloganıyla ‘Uluslararası Horon Festivali’ düzenlenecek. 2831 Temmuz tarihleri arasında 2.’si gerçekleştirilecek festivale katılanlar horona ve eğlenceye doyacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Trabzon Valiliğinin destekleriyle 2831 Temmuz tarihlerinde ‘Uluslararası Horon Festivali’ düzenlenecek. Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi’nde bu yıl 2.’si gerçekleştirilecek festival ile Trabzon’un ve Türkiye’nin dünyaya tanıtılması hedefleniyor. 4 gün boyunca saat 18.00’de başlayacak festival etkinlikleri gece 00.00’a kadar devam edecek.

Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek Uluslararası Horon Festivali’ne Türkiye’nin yanı sıra; Azerbaycan, KKTC, Gürcistan, İran, Ürdün, Cezayir, Moldova, Filistin, Endonezya, Fas, Arnavutluk, Senegal, Kamerun, Irak, Osetya, Gambiya, Hindistan, Suudi Arabistan, Etiyopya, Pakistan, Afganistan, Madagaskar, Çad, Moğolistan, Nepal, Demokratik Kongo, Çeçenistan, Uganda, Burundi, Mali, Cibuti, Burkina Faso, Sierra Leone, Mısır, Moritanya, Gine, Bangladeş, Rusya, Polonya, Kosova ve Yunanistan’dan horon ekipleri katılacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu’nun ‘Sıkıcı Şehirler Gelişemez’ anlayışı doğrultusunda kültür sanat etkinliklerimizi birbiri ardına hayata geçirmeye devam etmekteyiz. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemizin organizasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Valiliğimizin destekleriyle, 2831 Temmuz tarihlerinde Trabzon’umuza yakışır bir festival tertiplemek için yoğun gayret gösteriyoruz. Festivalimizde horon kültürümüzü ve horonun yöresel bir danstan çok, insanları coşku ve eğlence çemberinde buluşturup birleştiren yönünü ülkemize ve dünyaya bir kez daha anlatmayı amaçlıyoruz. Bu yıl 2.’sini düzenlediğimiz Uluslararası Trabzon Horon Festivali, binden fazla yabancı, 250’den fazla Türk katılımcı ile gerçekleştirilecektir. Festivalin sadece Trabzon için değil, aynı zamanda Karadeniz, Türkiye ve Dünya için de çok olumlu bir adım olduğuna inanıyoruz. Organizasyon sürecinde bizlerden desteğini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza ve festivalimize katılacak ekiplere şimdiden teşekkür ediyoruz. Trabzon’umuzda yapacağımız Uluslararası Horon Festivali’nde farklı kültürleri sizlerle buluşturmak ve tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz” denildi.

Öte yandan festivalde Ekin Uzunlar, Onay Şahin ve İsmail Türüt'ün yanı sıra yöresel sanatçılar da sahne alacak.

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