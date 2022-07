Göğsünü kaybetmeden kanserden kurtuldu

Sağ göğsününün iki farklı yerinde bulunan tümör nedeni ile gitmiş olduğu sağlık merkezlerinde göğsünün korunmasının mümkün olmadığı ve göğsünün tamamının alınması uygun olacağı söylenen 65 yaşındaki Ayşe Can, göğsünü kaybeden kanserden kurtuldu.

Ayşe Can, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nde Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Akbaş ‘a giderek muayene oldu. Dr. Akbaş, hastaya memesinin dünyada sadece gelişmiş belli merkezlerde uygulanan bir yöntem kullanılarak kanserden temizlenebileceğini ve sonra yeniden eski halini alabileceğini söyledi. KTÜ Farabi hastanesinde ameliyat olmaya karar veren, ameliyatı olan ve taburcu edilen Ayşe Can, hem kanserden kurtulmanın hem de karın içerisinde bulunan omentum dokusu ile yeniden eski görüntüsüne kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Hastalık ve uygulanan ameliyat ile ilgili bilgi veren Akbaş, hastayı muayene ettiklerinde klasik yöntemlerle memesinin korunmasının mümkün olmadığını gördüklerini belirterek “Hastamızın göğsünde, iki odakta yerleşmiş tümör vardı. Kendisi, birçok yere ameliyat için müracaat ettiğinde, memesinin komple alınması önerilmişti. Hastamızı muayene ettiğimizde, gerçekten de klasik yöntemlerle memesinin korunmasının mümkün olmadığını gördük. Bu tür durumlarda biz genellikle Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi Bölümü hocalarımız ile birlikte hastamızın memesini korumak için implant veya hastanın başka bir bölgesinden kas dokusu alarak kendisine yeni meme yaparız. Bu hastamızın göğsündeki tümörlerin yerleşim yeri, her iki yöntemin kullanılması için uygun değildi. Hastamızla konuşarak dünyada sadece gelişmiş belli merkezlerde yapılan bir yöntemi onun için kullanmaya karar verdik. Bu yöntemle iki tane 5 mm'lik kesikten karın içerisine giriliyor. Burada karın içerisinde bulunan omentum dediğimiz yağlı doku, kanserden arındırılan meme dokusuna aktarılıyor. Merkezimizde, kapalı ameliyatların oldukça sık yapılması nedeni ile bu konuda ciddi bir tecrübemiz mevcut. Bu tecrübemiz sayesinde, hastamızın karnını açmadan laparaskopık olarak omentum dokusu serbestleştirilerek hastamıza yeniden meme oluşturduk. Hastamız, bu sayede eski görüntüsünü aynen korumuş oldu” dedi.

Ameliyat öncesine göre vücudunda herhangi bir değişiklik olmadan eve dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Ayşe Can ise “Kanser hastası olduğumda, büyük bir şok yaşadım. Bu telaş ile tedavi konusunda görüştüğüm tüm doktorların bana göğsümün tamamen alınacağını söylemesi, iyice moralim bozdu ve çok etkilendim. En son yapmış olduğum araştırmalarda, Farabi Hastanesi’nde, Meme Kanseri konusunda tecrübeli bir ekip olduğunu ve göğsün korunması noktasında çok tecrübeli olduklarını öğrendim. Hocam Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Akbaş ile görüşünce çok rahatladım. Beni karşısına alarak hastalığım ile ilgili detaylı olarak konuştu. Daha önce yapmış oldukları ameliyatları ve sonuçlarını anlatarak bazı resimler gösterdi. Burada, gerçekten bu konuda çok tecrübeli ve deneyimli bir ekibin olduğu gördüm ve ameliyat olmaya karar verdim. Çok şükür ameliyatım bitti. Vücudumda, ameliyat öncesine göre herhangi bir değişiklik olmadan eve gidiyorum. Çok mutluyum” diye konuştu.

