Vali Ustaoğlu: Oluşturulmaya çalışılan Arap düşmanlığını şiddetle kınıyoruz



Selçuk BAŞAR-Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)-TRABZON Valisi İsmail Ustaoğlu, turizm değerlendirme toplantısına katıldığı Uzungöl´de, "İlimiz açısından oluşturulmaya çalışılan Arap düşmanlığını şiddetle kınıyoruz. Bunun kabul edilebilir yanı yok. Trabzon ve bölge insanı hassasiyetleri üzerinden olumsuz algı oluşturmaya çalışılıyor" dedi.

Doğal güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de turizm değerlendirme toplantısı yapıldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğdu, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen ve beraberindekiler toplantı sonrası esnafı ziyaret etti. Yabancı turistlerle görüşen Vali Ustaoğlu, Körfez ülkelerinden gelen turistlerle sohbet etti.

`ARAP DÜŞMANLIĞINA DÖNÜŞTÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR´

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Ustaoğlu, kentte turizm sezonunun en yoğun günlerinin yaşandığını söyledi. Uzungöl´e gelen turistlerin huzurlu ve güvenli şekilde tatil yapmaları için gözlem ve toplantı yaptıklarını belirten Vali Ustaoğlu, "Uzungöl´e günlük ortalama 10 binin üzerinde araç girişi oluyor. Şu ana kadar Uzungöl´e 575 binin üzerinde araç girişi oldu. Bunların sadece 75 bini tur firmalarına ait araçlar. En önemli destinasyonlarımızdan biri olan Uzungöl´ün geçirdiği yoğun günler esnafımız açısından önem arz ediyor ve maalesef bundan rahatsız olanlar var. Son dönemlerde oluşturulan yabancı düşmanlığını ilimiz özelinde Arap düşmanlığına dönüştürülmeye çalışılıyor. Bu topraklar hoşgörünün hakim olduğu topraklar. Misafirlerimiz baş tacımız. Özellikle körfez ülkelerinden gelen turistler baş tacımız" dedi.

`TRABZON, TURİZM AÇISINDAN TARİHİ GÜNLER YAŞIYOR´

Trabzon´da turizm sezonuna ilişkin rakamlar da paylaşan Vali Ustaoğlu, "Dış hatlardan günlük 25 uçak şehrimize geliyor ve hava yoluyla günlük 3 bin 500´ün üzerinde turist girişi var. Bu uçaklar 10 farklı körfez ülkesinden gelen turistleri kapsıyor. 25 Temmuz itibarıyla bu şekilde kentimize gelen turist sayısı 160 bini geçti. İstanbul aktarmalı ise şehrimize günde 20 uçak iniyor ve gelenlerin ciddi bir kısmı turist ağırlıklı. Başta Uzungöl olmak üzere farklı destinasyonlarda binlerce turistimizi ağırlıyoruz. Özellikle pandemiden sonra Trabzon, turizm açısından tarihi günler yaşıyor. Bu ilgiden esnafımız ve vatandaşımız ziyadesiyle memnun. Bu kadar turist yoğunluğuna rağmen Uzungöl gibi coğrafi alanı küçük bir bölgede en ufak bir asayiş olayı yok. Misafirperverliğin ön planda olduğu, esnaf ve vatandaş açısından sıkıntı yaşanmadığı misafirlerin memnun olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

`ARAP DÜŞMANLIĞINI ŞİDDETLE KINIYORUZ´

Bazı kesimlerin Trabzon´a yönelik olumsuz algı yaratma çabasında olduğunu kaydeden Vali Ustaoğlu, "İlimiz açısından oluşturulmaya çalışılan Arap düşmanlığını şiddetle kınıyoruz. Bunun kabul edilebilir yanı yok. Trabzon ve bölge insanı hassasiyetleri üzerinden olumsuz algı oluşturmaya çalışılıyor. Bu yapılanlarda art niyet var. Alanya´da, Muğla´da da yoğun turist var. Almanlar, İngilizler, başka milletlerden turistler var diye `Alanya´yı Almanlar doldurdu´ demiyoruz. Niye sadece Trabzon´da böyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunlar kardeş ülke coğrafyamızın vatandaşları. Art niyetli paylaşımları şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

'SEZONU EN İYİ ŞEKİLDE GEÇİRECEĞİZ'

Sosyal medyada gündeme gelen Arapça tabelaların yoğunluğuyla ilgili değerlendirme yapan Ustaoğlu, "Burayı gezdik ve gördük. Arapça tabelalarla ilgili de en ufak bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Bu sezonu en iyi şekilde geçireceğiz. Gelen misafirlerimizi misafirperverlik anlayışımıza uygun şekilde ağırlayıp, onları hoş duygularla ülkelerine dönmelerini sağlamak için gerekli tedbirlerimizi alıyoruz" diye konuştu.

`IRKÇILIĞA ŞİDDETLE KARŞIYIZ VE REDDEDİYORUZ´

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da "Trabzon´un sosyal medyada gündem olmadığı gün yok. Arap ırkçılığına varan söylemlerle karşı karşıyayız. Trabzon önemli bir liman, ticaret ve turizm şehri. Trabzon elbette vatanseverliği kadar misafirperverliğiyle de ön plana çıkıyor. Trabzon´a hayatında hiç gelmeyen, haritada bile Uzungöl´ü gösteremeyecek kimseler Arap ve Trabzon düşmanlığı yapıyor. Irkçılığa şiddetle karşıyız ve reddediyoruz. Trabzon´da böyle bir gündem yok. Bu söylemlere Arap ülkelerinden de tepkiler geliyor. Bizler buradan Arap ülkelerine sesleniyoruz. En ufak bir endişeleri olmasın. Trabzon aleyhine birtakım çabalar içinde olan kişi ve sosyal medya organizasyonlarına karşı halkı dikkatli olmaya için uyarıyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Çaykara Selçuk BAŞAR-Selay SAYKAL

2022-07-25 15:16:50



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