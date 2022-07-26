Yurt dışı kampını tamamlayan Trabzonspor'da hedef; Süper Kupa

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Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor, yurt dışı kampını tamamlayarak, Süper Kupa finaline hazırlanmak için Trabzon´a gelecek.

Süper Lig´de yeni sezona hazırlanan son şampiyon Trabzonspor, yurt dışı kampını tamamladı. Slovenya´nın ardından Avusturya´da kampa giren bordo mavili ekip, bugün son antrenmanını yaptı. Futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki grup halinde çalıştı. İlk gruptaki oyuncular fitness salonunda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma, pas, 5´e 2, dar alan oyunları ve şut çalışması yaptı.

Trabzonspor, saat 18.00´de özel uçakla Avusturya´dan Trabzon´a hareket edecek. Bordo mavililer, 30 Temmuz Cumartesi günü İstanbul´da Demir Grup Sivasspor´a karşı oynayacağı Süper Kupa final maçı hazırlıklarını Trabzon´da sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-07-26 14:46:59



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