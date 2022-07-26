Trabzonspor kafilesi yurda döndü



Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Süper Lig´de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, yurt dışı kampını tamamlayarak yurda döndü.

Trabzonspor, Slovenya ve Avusturya'da gerçekleştirdiği 2 etaplı yurt dışı kampını tamamladı. Avusturya´dan saat 18.00´de özel uçakla hareket eden bordo mavililer, saat 21.30´da Trabzon Havalimanına ulaştı. Bordo mavili futbolcuları havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, yurda dönen futbolcularla fotoğraf çektirdi.

TREZEGUET: İYİ BİR SEZON OLACAK

Trabzon´a ilk kez gelen yeni transferlerden Mahmoud Trezeguet havalimanı çıkışında taraftarlardan ilgi gördü. DHA´ya konuşan Trezeguet, "Çok heyecanlıyım ve inşallah bizim için iyi bir sezon olacak" dedi.

LARSEN: HEYECANLIYIM

Bordo mavili takımın yeni transferlerinden Larsen de "İyi hissediyorum. Çok heyecanlıyım ve burada olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

Trabzonspor, 30 Temmuz Cumartesi günü Süper Kupa finalinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Futbolcuların havalimanından çıkışı

Taraftarların futbolcularla fotoğraf çektirmesi

Jens Stryger Larsen ve Mahmoud Trezeguet açıklamaları

DetaylarHaber:Selay SAYKAL-Kamera:Selçuk BAŞAR/TRABZON(DHA),DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR

2022-07-26 23:20:32



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