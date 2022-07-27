Başkan Zorluoğlu Akçaabat'taki çalışmaları yerinde inceledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Bu Sene Yol Senesi” sloganı doğrultusunda yürütülen çalışmalarla yakından ilgileniyor.

Bu kapsamda Akçaabat ilçesini ziyaret eden Başkan Zorluoğlu, Yaylacık, Yenimahalle, Sarıtaş ve Kaleönü mahallelerinde yapımı tamamlanan asfatlama çalışmalarını yerinde gördü. Başkan Zorluoğlu’na incelemeleri sırasında Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Erhan Nadir, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Hüseyin Altıntepe, Yaylacık Mahallesi Muhtarı Hakan Karan, Yenimahalle Muhtarı Ali Uzun, Sarıtaş Mahallesi Muhtarı Salih Alşan ve Kaleönü Mahallesi Muhtarı Paşa Seyis ile ilgili daire başkanları eşlik etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Akçaabat ilçesine bağlı Yaylacık, Yenimahalle, Sarıtaş ve Kaleönü mahallelerine yaklaşık 5 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Başkan Zorluoğlu’nun inceleme programına katılan muhtarlar, mahallelerindeki asfalt çalışmalarının kısa sürede tamamlandığını belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu, göreve geldiği ilk günlerde ‘tüm ilçelerimize adalet ve hakkaniyet çerçevesinde eşit hizmet götüreceğiz’ demişti. Aradan geçen süreçte bu sözünü yerine getirdiğini hep birlikte görüyoruz. Kapısı bizlere her zaman açık. Şikâyetlerimizi kendisine ve ekibine rahatlıkla ulaştırabiliyoruz. Başkanımız da ilçemizi sık sık ziyaret ederek eksikleri yerinde görüyor. Mahallelerimize yapılan hizmetler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandılar.

Başkan Zorluoğlu’na Akçaabat programı sırasında ilçe sakinleri de yoğun ilgi gösterdi. Başkan Zorluoğlu ile kısa süreli sohbetler gerçekleştiren esnaf ve vatandaşlar, “Büyükşehir Belediye Başkanımız belirli aralıklarla ilçemizi ziyaret ediyor. Bu ziyaretler sırasında hem sohbet etme imkânı buluyoruz hem de kendisine talep ve şikâyetlerimizi iletebiliyoruz. Bizlere gösterdiği yakın ilgi nedeniyle Başkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz” dediler.

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