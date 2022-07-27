Trabzonspor´da 2 ayrılık

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor´da kadro dışı kalan futbolculardan Yunus Mallı´nın sözleşmesi feshedilirken, Abdülkadir Parmak da 1 yıllığına Gaziantep FK´ya kiralandı.Trabzonspor´da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve yurt dışı kampına götürülmeyen oyunculardan Yunus Mallı ve Abdülkadir Parmak ile yollar ayrıldı. Trabzonspor´dan Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamaya göre, kadro dışı kalan oyuncu Yunus Mallı´nın 2023 yılında bitecek olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Bordo mavili kulüp, Mallı´ya 10 taksit halinde toplam 7 milyon TL ödeme yapacak. Trabzonspor Kulübü´nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yunus Mallı´ya kulübümüz için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.YUNUS 23 KEZ FORMA GİYEBİLDİ2020-21 sezonu devre arasında Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg´dan büyük umutlarla transfer edilen Yunus Mallı, bordo mavili formayla bugüne kadar çıktığı 23 karşılaşmada 649 dakika forma giyebildi. 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig´de 2020-21 sezonunda 13, 2021-22 sezonunda ise 7 kez forma şansı buldu.PARMAK KİRALANDITrabzonspor´un altyapısında yetişen ve disiplinsiz davranışlarıyla gözden çıkarılan Abdülkadir Parmak da yeni sezonda bordo mavili takımda düşünülmeyen oyuncular arasındaydı. Yurt dışı kampına götürülmeyen oyuncu, Süper Lig ekibi Gaziantep FK´ya bedelsiz olarak kiralandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-07-27 18:14:07
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