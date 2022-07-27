Trabzon'da otele fuhuş baskını: 18 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da otele fuhuş baskını: 18 gözaltı

DHA

Trabzon'da otele fuhuş baskını: 18 gözaltı


Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON'da, polisin bir otele düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 13'ü yabancı uyruklu kadın, 18 kişi, gözaltına alındı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı otellerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından bir otele düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 13 yabancı uyruklu kadın ile kendilerine yer temin ettikleri tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınlar, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 5 kişi hakkında da 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama'  suçundan soruşturma başlatıldı. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2022-07-27 19:10:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon’da fuhuş operasyonu
YEREL HABERLER Trabzon’da fuhuş operasyonu
Trabzonspor´da 2 ayrılık
YEREL HABERLER Trabzonspor´da 2 ayrılık
Başkan Zorluoğlu Akçaabat'taki çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlu Akçaabat'taki çalışmaları yerinde ...
Trabzonspor, şehir-takım aşkında lider
YEREL HABERLER Trabzonspor, şehir-takım aşkında lider
Trabzonspor sezona kupayla başlamak istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor sezona kupayla başlamak istiyor
Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 9 bin TL ceza kesildi, aracı trafikten menedildi
YEREL HABERLER Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 9 bin TL ceza ...
Trabzon Havalimanı tarihinin en yoğun günlerini geçiriyor Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Trabzon’a dış hatlardan günde 25 uçak iniş yapıyor Şehre hava yoluyla gelen günlük turist sayısı 3 bin 500’ü geçti
YEREL HABERLER Trabzon Havalimanı tarihinin en yoğun günlerini ...
Trabzonspor kafilesi yurda döndü
YEREL HABERLER Trabzonspor kafilesi yurda döndü
Yurt dışı kampını tamamlayan Trabzonspor'da hedef; Süper Kupa
YEREL HABERLER Yurt dışı kampını tamamlayan Trabzonspor'da hedef; ...
Trabzonspor kamp çalışmalarını tamamladı
YEREL HABERLER Trabzonspor kamp çalışmalarını tamamladı
15 Temmuz şehidinin kabrine giden yol betonlandı
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidinin kabrine giden yol betonlandı
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Virüs, soğuk algınlığına döndü
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Virüs, soğuk algınlığına ...
Arap turistlerin yeni gözdesi Sera Gölü Arap turistlerin en büyük tutkusu göl üzerinde deniz bisikleti ile gezmek Göl üzerinde deniz bisikletleriyle gezen turistler eğlenceli vakit geçiriyor
YEREL HABERLER Arap turistlerin yeni gözdesi Sera Gölü Arap ...
İlkel teleferik ölüme neden oldu
YEREL HABERLER İlkel teleferik ölüme neden oldu
Vali Ustaoğlu: Oluşturulmaya çalışılan Arap düşmanlığını şiddetle kınıyoruz
YEREL HABERLER Vali Ustaoğlu: Oluşturulmaya çalışılan Arap ...
Göğsünü kaybetmeden kanserden kurtuldu
YEREL HABERLER Göğsünü kaybetmeden kanserden kurtuldu
Trabzon'da teleferiğin çarptığı kadın öldü
YEREL HABERLER Trabzon'da teleferiğin çarptığı kadın öldü
Trabzon'a gelen Arap turistler üzerinden oluşturulan algıya sert tepki Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, turizm merkezi Uzungöl'de incelemelerde bulundu Arap turistlere yönelik sosyal medya üzerinden yapılan olumsuz paylaşımlara tepki gösterdiler
YEREL HABERLER Trabzon'a gelen Arap turistler üzerinden oluşturulan ...
Trabzon Horon Festivali ile coşacak
YEREL HABERLER Trabzon Horon Festivali ile coşacak
AK Partili Ayvazoğlu Arap turistleri hedefe koyan sosyal medya paylaşımlarına tepki gösterdi AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu: “Turizmde etnisite, kavmıyetçilik mi olur?; Turistin milliyeti mi olur?” “Arap turistlerin bugüne kadar özellikle rağbet ettiği, favori şehri Cenevre ile yarışıyor Trabzon”
YEREL HABERLER AK Partili Ayvazoğlu Arap turistleri hedefe koyan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.