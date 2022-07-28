Trabzonspor, Batuhan Kör'ü Manisa FK'ya kiraladığını açıkladı

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor´un geçtiğimiz sezon Bursaspor´dan kadrosuna kattığı Batuhan Kör, 1 yıllığına Manisa FK´ya kiralandı.
Trabzonspor´un yeni sezon planlamasında yer almayan genç oyuncularından Batuhan Kör, TFF 1´inci Lig ekiplerinden Manisa FK´ya bedelsiz olarak geçici transfer oldu. Trabzonspor, ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) duyurdu.
Trabzonspor ile 2026 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili formayla resmi maçta forma şansı bulamadı.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-07-28 17:19:03
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