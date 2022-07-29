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Sonbaharda beklenen Korana virüs salgını beklenenden erken geldi Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: "Eylül-Ekim aylarında beklediğimiz salgın beklenenden erken geldi" “Şuan yoğun bakımlarımızda 32 hastamız bulunuyor” “Kovid'in kime ne yapacağını bilmiyoruz? Şu an hastanelerimizde 0-2 yaş grubunda yoğun bakımda yatan 3 tane hastamız var”

İHA

Sonbaharda beklenen Korana virüs salgını beklenenden erken geldi Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: "Eylül-Ekim aylarında beklediğimiz salgın beklenenden erken geldi" “Şuan yoğun bakımlarımızda 32 hastamız bulunuyor” “Kovid'in kime ne yapacağını bilmiyoruz? Şu an hastanelerimizde 0-2 yaş grubunda yoğun bakımda yatan 3 tane hastamız var”

Son günlerde tüm illerde olduğu gibi Trabzon’da da Korana virüs vakalarında artış yaşanırken, Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, bu artışı EylülEkim aylarında beklediklerini ancak artışın beklenenden erken olarak Temmuz ayında geldiğini söyledi.
Şu an Trabzon'da yoğun bakımlarda yatan hasta sayısının 32 olduğunu belirten Usta, özellikle hatırlatıcı aşı dozunu yaptırmayanların mutlaka yaptırmalarını isteyerek artan sayılar nedeniyle hastanelerde tekrar yoğun bakımlarda yer açtıklarını söyledi.
Kovid vakalarının yüksek sayıda olmasına rağmen hastanelere yansımasının eski ataklardaki gibi olmadığına da dikkat çeken Usta, “Ülkemizde Kovid vakalarının artış sürecini yaşıyoruz. Henüz düşeşe geçmemiş bir artış yönünde hareketimiz devam ediyor. Bu atağı biz EylülEkim aylarında beklerken biraz erken olmuş oldu. Her şeye rağmen Kovid vakalarının yüksek sayıda olmasına rağmen hastanelere yansıması eski ataklardaki gibi olmuyor. Ama her şeye rağmen yine de hastanelerimize yatan yoğun bakımlarımızda yatan daha az da olsa vefat eden hastalarımız maalesef oluyor. Rakamsal boyutlarıyla şuan yoğun bakımlarımızda 32 hastamız bulunmakta diğer temiz yoğun bakımlardan kısarak Kovid vakalarına yer açmış oluyoruz. Dolayısıyla temiz vakaların olduğu yoğun bakımlarda da zaman zaman sıkışıklıklar maalesef yaşıyoruz” dedi.

"Halkımızdan hassasiyet bekliyoruz"
Vatandaşlardan kurallara uymalarını beklediklerini kaydeden Usta, ”Halkımızdan daha önceki gibi özellikle maske mesafe temizlik kurallarında hassasiyet bekliyoruz. Bunun yanında yüksek oranda aşılı olmuş olmakla birlikte hatırlatıcı dozlarını yaptırmamış olan vatandaşlarımızın da aşı ile birlikte tedbirini toplumsal sağlığa katkı anlamında almasını bekliyoruz. Özellikle bizim aşıda hatırlatıcı dozunu yaptırmamış olanlarla ilgili özellikle 65 yaş üstü olanlarda ciddi bir şekilde hastanelerde yatış oranında yükseklikler görüyoruz. O anlamda hatırlatıcı dozu da özellikle bizim de hatırlatmamız gerekiyor” diye konuştu.
Aşılama oranında yüzde 85’lerde olduklarını ancak son dönemlerde bu oranda bir düşüş görüldüğünü vurgulayan Usta, “Yüzde 85’lere yakın iki dozunu tamamlayan bir oranda idik. Ama sonradan üzerinden 6 ay geçtikten sonra tekrar hatırlatıcı dozların yapılması gerekiyordu orada ufak bir durağan sürecimiz oldu. Bunu şimdi tekrardan gündeme aldık tekrar vatandaşlarımıza hatırlattık. Son zamanlarda bayramdan sonraki süreçte bir artış yönünde hareket bir hareketimiz var. Bunun daha da hızlı daha da yüksek sayılarda olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Fındık sezonuna dikkat
Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, fındık sezonunun yaklaşmasıyla birlikte şehir dışından gelenlerle birlikte nüfusun artacağını da belirterek şunları söyledi:
“İlimiz o anlamda dış nüfustan hareketi çok fazla olan bir il. Şu anda bayram süresinde sonrasında yine fındık sezonunda sürekli bir hareket içerisindeyiz. Bu hareketin olması gayet doğal, ilimiz yaz turizminde ve dışardaki insanımızın gelme dürtüsünde olduğu bir il. Bundan ziyade bizim özellikle ne kadar kalabalık olursa olsun kalabalıkların olduğu yerlerde maske mesafe kurallarına uymalarını bekliyoruz. Kovidin kime ne yapacağını bilmiyoruz. Şu an hastanelerimizde 02 yaş grubunda 3 tane hastamız yoğun bakımda yatıyor. Dolayısıyla bazı şeyleri biz hangi yaşta ne olacağını bilmediğimiz bir hastalıkta tedbirli olmamız gerekiyor. Sadece kendimizden ibaret değil dünyamız kendi yaşlarımız olduğu gibi nüfusun yaşlı olan bir kesimi de var. Mikrobu onlara getirip virüsü bulaştırma ihtimalimiz de yüksek. Dolayısıyla kendimize bir şey olmaması etrafımızdakilere bir şey olmayacağı anlamına gelmediği için topyekûn dikkat gerekiyor.”

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