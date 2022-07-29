Çamaşır makinesinden 1 milyon liralık uyuşturucu çıktı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON´da polisin düzenlediği operasyonda durdurulan minibüsteki çamaşır makinesinin içerisinde piyasa değeri 1 milyon lira olan 983 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu nakli yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldığı Z.T.´nin kullandığı minibüsü durdurup arama yaptı. Narkotik köpeği `Atlas´ın tepki verdiği çamaşır makinesinin içinde poşette 983 gram metamfetamin ele geçirildi. Z.T.´nin evinde yapılan aramada da bir miktar esrar ve hassas terazi bulundu. Z.T. gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin, yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtildi.
Emniyet müdürlüğü operasyona ait görüntüleri sosyal medyadan, "Çamaşır makinesi üst kısmına zulalanmış şekilde; piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan ve yaklaşık 3 bin insanımızı zehirleyebileceği değerlendirilen metamfetamin ele geçirilmiştir" notuyla paylaştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2022-07-29 15:25:39
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