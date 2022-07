Trabzon’da 2022 yılının ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi

Trabzon’da 2022 yılının ahisi soba ustası 83 yaşındaki Halil Diner, 2022 yılının kalfası mobilyacı Yusuf Can, 2022 yılının çırağı ise Sürmene Bıçağı imalatçısı Şentürk Karaalioğlu olarak belirlendi.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) tarafından belirlenen ve Valilik bünyesinde oluşturulan değerlendirme komisyonuna sunulan adaylar arasında yapılan seçimde Trabzon’da 2022 yılının ahisi olarak seçilen 83 yaşındaki soba ustası Halil Diner, mesleğe 1950 yılında babasının demirci dükkânında çırak olarak başladığını söyledi. Halil Diner, 1961 yılında askerden geldikten sonra babasıyla çalışmaya devam ettiğini belirterek, “Babamın dükkanında ufak tefek tamir işleri yapıyordum. Bu sırada perçinle bir soba yaptım. Yaptığım soba çok beğenildi ve hemen satıldı. İnsanları sobalarımı birbirlerine methetti ve bugünlere kadar geldik” dedi.

2’si kız 7 çocuk babası Halil Diner’in 2 oğlu baba mesleğini seçti. Diner, “2 çocuğum da burada işi öğrendi ve şu anda demir doğrama ve soba üzerine kendi dükkânlarını açtılar” dedi. Diner, yörede çok tutulan kuzine tipi sobalarında perçin kullandığını belirterek, “Kaynak vurulan yerde erken paslanma ve çürüme olur. Bu nedenle perçin iyidir” ifadesini kullandı.

83 yaşına rağmen her gün dükkânını açtığını ve soba imal ettiğini belirten Halil Diner, “Çalışmak bana hareket veriyor. Çalışmadığım zaman tansiyonum yükseliyor. Çalışmak iyi geliyor. ‘Yaşlandın kapat dükkanı’ diyenler çok var. Boş durmak daha çok yoruyor beni. 1960’larden beri alıştık çalışmaya” diye konuştu.

Trabzon’da 2022 yılının kalfası seçilen 18 yaşındaki Yusuf Can, babası Ramazan Can’ın mobilya atölyesinde büyüdüğünü belirterek “Bu mesleğe heveslendim ve sevdim. Şu anda eğitimini alıyorum ve yapmaya da devam ediyorum” derken, yılın çırağı bıçak imalatçısı Şentürk Karaalioğlu ise dedesinin babası, dedesi ve babasının Sürmene ilçesinde bıçak ustası olduğunu hatırlattı. Şentürk Karaalioğlu, “Ben de bıçak atölyelerinde büyüdüm. Bu sanata ilgi duydum ve 4. nesil olarak devam ediyorum. Güzel bir meslek olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

