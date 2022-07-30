Trabzon´da Süper Kupa sevinci

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Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Trabzonspor´un Süper Kupa galibiyeti Trabzon´da coşkuyla kutlandı. Millet Bahçesi´nde toplanan taraftar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı.Süper Kupa karşılaşmasında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşılaştı. Bordo mavililer, 4-0´lık skorla rakibini yenerek Süper Kupa´yı kazandı. Kentte, "61 Ülke El Ele Hayde Horona" sloganıyla düzenlenen "2. Uluslararası Trabzon Horon Festivali"nin düzenlendiği Millet Bahçesi´nde toplanan yaklaşık 10 bin taraftar, sahneye kurulan dev ekranda maçı heyecanla izledi. Maçın son düdüğüyle birlikte taraftar büyük sevinç yaşadı. Coşkulu taraftarlar, DJ´lerin çaldığı müziğe eşlik ederek telefonların flaşıyla da ışık şov yaptı. Taraftarların sevinci gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Millet Bahçesi´ndeki kutlamalardan görüntüler

Taraftarların gol sevinci

Taraftar röportajları

DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Fatih TURAN-Selay SAYKAL

2022-07-30 23:37:06



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